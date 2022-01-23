傳Tesla親民款電動車Model Q僅2.5萬美元？真相曝光

在2020年9月下旬舉辦的電池日活動上，Tesla執行長Elon Musk曾透露若能順利簡化電池成本，將有機會打造售價控制在2萬5000元以內的電動車，甚至在後續說法更認為此款車輛最快可在2023年內問世。而稍早則有消息指稱，Tesla預計會在2023年推出名為Model Q的車款，建議售價預計會是2萬4990美元。

不過，Tesla並未對此作任何回應，而目前也有看法認為關於Model Q的傳聞只是毫無根據的猜測。

但以Tesla的未來規劃來看，確實有可能藉由降低電池成本，並且透過內部機構更緊湊設計，亦即將去除更多非必要功能，讓電動車能以更簡化形式打造，藉此讓成本變得更加親民化，但電池依然會是影響最大部分。

在2020年的電池日活動中，Tesla曾透露新電池模組設計約能在每千瓦小時 (KWh)成本減少高達56%，同時也強調扣除外部合作供應商之外的自有電池產能，可在2022年實現每年可達100吉瓦小時 (GWh)產能，甚至在未來10年內實現每年可達300萬兆瓦小時 (TWh)產能，並且預期可在此過程讓電池生產成本下降18%。

Elon Musk曾預期有機會打造售價僅在2萬5000元以內的電動車，而主要關鍵則會是在電池成本能順利降低。

除了採用全新電池技術，Tesla也開始構思將電池置入車身框架內，藉此降低車身重量，並且增加車內可使用空間，另外也計畫透過在美國內華達州沙漠採掘鋰金屬，藉此降低生產電池所需原物料。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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