不再使用既有品牌名稱 McAfee與FireEye合併成新公司Trelix

在2020年9月下旬舉辦的電池日活動上，Tesla執行長Elon Musk曾透露若能順利簡化電池成本，將有機會打造售價控制在2萬5000元以內的電動車，甚至在後續說法更認為此款車輛最快可在2023年內問世。而稍早則有消息指稱，Tesla預計會在2023年推出名為Model Q的車款，建議售價預計會是2萬4990美元。

2022-01-23 07:51