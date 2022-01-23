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氣溫回升明天再度轉雨 吳德榮分析春節天氣

不再使用既有品牌名稱 McAfee與FireEye合併成新公司Trelix

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布將與FireEye安全業務合併成全新公司的McAfee，在稍早時候確定合併後的新公司將以Trelix為稱，不再繼續使用McAfee與FireEye品牌

目前持有Trelix的私募股權投資機構Symphony Technology Group表示，新公司名稱源自支撐樹木與植物內部格狀結構英文「trellis」，象徵能透過旗下技術支撐企業安全。

而合併之後的新公司將由原本FireEye-McAfee Enterprise執行長Brian Palma繼續帶領，並且將以自動化、可擴充、機器學習與威脅情資等技術資源確保企業資料安全。此外，新公司將在本季內推出全新McAfee Enterprise Secure Service Edge (SSE)產品組合，其中包含對應雲端存取安全代理 (CASB)、安全Web閘道器 (SWG)，以及零信任網路存取 (ZTNA)解決方案。

隨著去年協議轉售，Trelix預計從今年下半年開始轉手給私募股權公司Advent International、Permira Advisers，以及Crosspoint Capital Partners，不再屬於Symphony Technology Group旗下資產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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