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蘋果官方調整「舊換新」折扣金額 這2款iPhone主人哭哭：砍好多

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone示意圖。歐新社
iPhone示意圖。歐新社

換新機選擇「折舊」是不錯的方案，只要使用舊手機換取新品即可享優惠折扣。然而，蘋果官方釋出最新折舊價，顯然「下修」大部分的可折舊空間。

從蘋果官網可見，近日蘋果公司大幅度調整折舊價格，以iPhone產品為例，目前最高階可折舊的iPhone 12 Pro Max預估折抵價21,200元，較過去的23,500元下跌2,300元；至於下修最多者屬iPhone 12 Pro和iPhone 12 mini，兩者折舊價分別為18,400元、10,400元，先前卻可換取21,000元和13,000元，但如今卻僅剩2,600元折舊空間。

另外，iPad Pro調整前的折舊價為18,000元，但蘋果官方直接下修2,700元，調整後僅可折15,300元；Mac系列屬Mac Pro折舊價下修2,100元最多，調整前可折63,500元，但最新折舊金額下修至61,300元。

值得一提的是，在這波調整公告中，雖然多數蘋果產品皆下修折舊價格，但iPhone X、MacBook Air、Apple Watch5、Apple Watch 3卻都提高折舊金額100至200元不等。

蘋果 Apple iPhone iPad

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