前PayPal高層接手Google Pay業務 未來希望與加密貨幣應用結合

在原本擔任Google Pay服務總監的Caesar Sengupta於去年離開後，Google聘僱曾在PayPal任職的Arnold Goldberg接受Google Pay業務，同時也計畫在支付服務尋找全新發展機會。

如同蘋果、三星均積極佈局支付應用市場，Google也希望能在相同市場領域有所突破，尤其在Apple Pay、Samsung Pay支付服務持續普及應用情況下，Google Pay的普及率始終無法明顯提升，加上先前原本有意跨足科技金融發展，卻面臨不少阻力。

而依照Google商務總裁Bill Ready表示，未來將更進一步在廣泛的金融服務展開合作，其中也不排除結合加密貨幣應用。不過，目前Google並未像蘋果、三星等業者對外合作先買後付等金融技術，同時也未跟進推出信用卡等產品，主要還是以Google Pay服務提供金融交易，或是作為數位票證工具使用。

雖然目前Google表示Google Pay服務已經在全球累積超過1.5億名用戶，但實際上的活躍使用人數卻相當少，以美國境內非接觸交易市場來看，Google Pay的使用市佔僅有4%，遠少於蘋果的Apple Pay，或是三星的Samsung Pay服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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