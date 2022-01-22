快訊

桃園電子廠深夜60人染疫 黃珊珊：劍潭已收治56名病患

確診人數再增！亞旭電腦桃園廠群聚 已累計70人

前PayPal高層接手Google Pay業務 未來希望與加密貨幣應用結合

聯合新聞網 / 楊又肇

在原本擔任Google Pay服務總監的Caesar Sengupta於去年離開後，Google聘僱曾在PayPal任職的Arnold Goldberg接受Google Pay業務，同時也計畫在支付服務尋找全新發展機會。

如同蘋果、三星均積極佈局支付應用市場，Google也希望能在相同市場領域有所突破，尤其在Apple Pay、Samsung Pay支付服務持續普及應用情況下，Google Pay的普及率始終無法明顯提升，加上先前原本有意跨足科技金融發展，卻面臨不少阻力。

而依照Google商務總裁Bill Ready表示，未來將更進一步在廣泛的金融服務展開合作，其中也不排除結合加密貨幣應用。不過，目前Google並未像蘋果、三星等業者對外合作先買後付等金融技術，同時也未跟進推出信用卡等產品，主要還是以Google Pay服務提供金融交易，或是作為數位票證工具使用。

雖然目前Google表示Google Pay服務已經在全球累積超過1.5億名用戶，但實際上的活躍使用人數卻相當少，以美國境內非接觸交易市場來看，Google Pay的使用市佔僅有4%，遠少於蘋果的Apple Pay，或是三星的Samsung Pay服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 信用

延伸閱讀

Apple Music成為全球第二大串流音樂服務 但比起Spotify仍有明顯差距

台灣手機市場名列前茅 獲選首波Google Play Games測試地區名單

Google Play Games登上Windows PC 香港、南韓與台灣搶先開放測試

「Google Play 遊戲」測試版在台推出 用PC暢玩20多款手機遊戲

相關新聞

PlayStation之父不以為然 「元宇宙和VR頭戴裝置只會讓虛實分離」

電玩主機PlayStation的發明者久夛良木健並不認為元宇宙是科技業的下一個大事業，也對頭戴裝置作為元宇宙媒介也不以為...

iPad Air 5傳在春季發表會亮相 搭載A15晶片、支援5G、還有這一大特色

iPad Air 4 在 2020 年 9 月發表，在那次也是迎來許多驚喜，畢竟在外觀上做了大幅度的修改，首次迎來了多彩的 iPad 顏色、將 Touch ID 結合電源鍵。目前傳聞下一代 iPad Air 5 將會在今年的春季發表會跟 iPhone SE 3 一起發表，搭載 A15 的晶片、支援 5G 網路、維持多色的特色等等。

果粉再等等！平價5G新款iPhone SE 傳4月底、5月初推出

熟悉蘋果（Apple）螢幕供應鏈的專家爆料，主攻平價市場的第三代iPhone SE將於本月底投產，最有可能在4月下旬或5...

前PayPal高層接手Google Pay業務 未來希望與加密貨幣應用結合

在原本擔任Google Pay服務總監的Caesar Sengupta於去年離開後，Google聘僱曾在PayPal任職的Arnold Goldberg接受Google Pay業務，同時也計畫在支付服務尋找全新發展機會。

Meta可能計畫讓使用者鑄造、銷售NFT Google也計畫擴大區塊鏈布局

在LINE等業者均進軍NFT市場發展後，顯然計畫擴大元宇宙發展的Meta也不會錯過NFT市場競爭。另一方面，Google也傳出計畫擴大布局區塊鏈與去中心化運算應用，同時也透露希望深入加密貨幣發展，或許將布局未來的Web 3.0技術應用。

Intel在美國俄亥俄州投資200億美元 建造全球最大規模晶片廠

Intel稍早宣布，確定在美國俄亥俄州利金縣 (Licking County)境內的新奧爾巴尼市 (New Albany)建造佔地1000英畝的晶片廠，預計投入超過200億美元資金。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。