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Meta可能計畫讓使用者鑄造、銷售NFT Google也計畫擴大區塊鏈布局

聯合新聞網 / 楊又肇

LINE等業者均進軍NFT市場發展後，顯然計畫擴大元宇宙發展的Meta也不會錯過NFT市場競爭。另一方面，Google也傳出計畫擴大布局區塊鏈與去中心化運算應用，同時也透露希望深入加密貨幣發展，或許將布局未來的Web 3.0技術應用。

依照報導指出，Meta旗下Facebook與Instagram將可能讓使用者展示其NFT內容，甚至未來可能允許使用者透過其平台鑄造、銷售NFT內容，藉此布局目前約達400億美元規模的市場。

目前全球最大NFT交易平台OpenSea已經融資3億美元，市場估值更成長至130億美元，而在半年前估值僅為15億美元，明顯增長許多。而美國加密貨幣交易平台Coinbase也計畫跨足NFT市場，包含Twitter、Reddit，甚至LINE都已經宣布推出自有NFT交易平台。

不過，即便目前NFT成為市場熱門趨勢，許多人仍認為僅為話題炒作，但有更多市場看法認為NFT背後的加密演算技術、去中心化架構等應用，讓數位內容擁有全新價值，甚至讓數位化物品變得可進行更多元交易，因此預期NFT將成為未來主要發展項目，並且與元宇宙應用緊密結合。

而依照相關說法，Instagram的NFT發展項目是由產品及創作總監Kristin George，以及過去曾負責Messenger，後期帶領Facebook加密貨幣部門，並且在去年底離開的David Marcus提出，但Meta方面拒絕對此做任何回應。

至於Google方面，則是傳出將組建全新工作團隊，預計聚焦在區塊鏈、去中心化運算及儲存技術，並且由曾負責Google廣告基礎設施與支付系統相關業務的工程副總裁Shivakumar Venkataram帶領。此外，Google也已經透露將構思讓Google Pay服務能與加密貨幣結合應用的可能性，日前更對外表示看好元宇宙趨勢發展，或許未來將會藉由區塊鏈、去中心化等技術布局Web 3.0技術應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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