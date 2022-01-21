Apple Music成為全球第二大串流音樂服務 但比起Spotify仍有明顯差距

市調機構MIDiA Research報告指出，蘋果旗下Apple Music已經成為全球第二大規模的串流音樂服務，但相比目前仍是第一大的Spotify仍有相當差距。

從MIDiA Research報告顯示，截至2021年第二季底的全球串流音樂服務市值成長約1.095億美元，相比前一年增加約26%，使用人數總數則增加至5.24億人。

從數據顯示，Spotify目前在全球市場搶下約31%市佔，但相比2020年時的33%市佔略有下滑。而亞馬遜旗下Amazon Music與騰訊音樂則分別搶下13%市佔，蘋果的Apple Music則以15%市佔取得第二大排名，至於Google的YouTube Music市佔僅為8%。

由於Spotify提供包含廣告曝光支撐營運成本的免費版服務，因此目前仍在全球地區吸引不少用戶，尤其後續開放免費版服務用戶也能在手機上使用，更讓Spotify用戶人數增長。

不過，即便吸引更多用戶支持，Spotify仍因為Apple Music、Amazon Music、騰訊音樂等服務使用人數增加，導致市佔比例相對被削減。但由於Spotify原本市佔比例就高出許多，因此仍可維持全球第一大的排名。

但是在Amazon Music持續以20-25%比例成長，同時YouTube Music在去年第二季以前的成長幅度高達50%，或許接下來將會持續瓜分Spotify的市佔比例。

而蘋果方面則是從去年開始在Apple Music服務免費加入無損音質與空間音訊，同時也推出訂閱費用更低、完全透過Siri聲控操作的Apple Music Voice (聲控)服務，加上更以Apple One同捆訂閱、家庭共享等方式增加Apple Music使用人數，並且將Apple Music服務擴展到更多連網裝置，藉此追趕Spotify市佔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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