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Intel計畫以代號Bonanza Mine的ASIC架構處理器跨入挖礦熱潮

聯合新聞網 / 楊又肇

日前Intel已經透露打造挖礦相關產品，而在接下來預計在2月20日於美國舊金山舉辦的2022年國際固態電路會議中，Intel除了將說明代號Ponte Vecchio的伺服器加速卡，以及代號Sapphire Rapids的下一代可擴展Xeon伺服器處理器，還將公布一款以ASIC (特殊應用積體電路)形式打造，並且對應挖礦需求的低耗電處理器，代號則是Bonanza Mine。

從即將在2月23日展開的議程名稱來看，Intel明白表示此款代號Bonanza Mine的處理器，就是針對挖礦需求打造，並且透過特殊應用積體電路形式設計，讓處理器運算能完全符合挖礦需求，並且讓電力使用最佳化，藉此以更低耗電實現更高挖礦效率。

在針對Tom's Hardware網站報導回應說法中，Intel強調Bonanza Mine並非一款GPU產品，而是藉由特殊應用積體電路形式設計的處理器產品。不過，Intel並未進一步透露關於Bonanza Mine的具體細節，但預期會在2022年國際固態電路會議透露更多消息。

除了Intel，之前Bitmain等業者就曾以特殊應用積體電路形式打造挖礦設備，而過去也有人嘗試以40台Galaxy S5進行挖礦，甚至更傳出中國業者曾計畫與三星合作打造挖礦用處理器

而Intel計畫以Bonanza Mine切入挖礦熱潮，顯然還包括布局區塊鏈等加密運算應用，同時希望能以更低成本建構更多元的去中心化應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 美國

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