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Atari在歐洲註冊「Ocean」商標 將使Ocean Software遊戲重返市場

聯合新聞網 / 楊又肇

Atari歐洲稍早在歐盟知識產權局申請註冊「Ocean」商標內容，對應產品類別則是電腦遊戲娛樂軟體，並且涵蓋遊戲主機、控制手把、數位遊戲資產、直播、訂閱服務與遊戲軟體租賃等業務項目，或許有可能讓1983年創立的Ocean Software旗下遊戲內容再次重返市場。

Ocean Software是由David Ward與Jon Woods於英國曼徹斯特成立的遊戲工作室，早期仿照《青蛙過河》 (Frogger)、《飛彈指揮官》 (Missile Command)等著名遊戲推出相似作品，後續則以當時熱門電影如《第一滴血》、《機器戰警》、《大魔域》、《侏羅紀公園》等打造同名遊戲，並且累積發行近200款電影改編同名遊戲、獨立作品及街機遊戲。

而在1996年由英寶格 (Infogrames)收購，變成英寶格英國公司之後，Ocean Software品牌名稱也就隨之消滅。

在英寶格後續收購Atari之後，公司名稱則是在2003年全面改為Atari，歐洲市場則轉由Atari歐洲負責，原本在2001年於台灣成立的英寶格股份有限公司 (Atari Taiwan Limited)，則是曾經負責代理《絕冬城之夜》系列作品，並且在2009年由南夢宮萬代併購，成為台灣萬代南夢宮夥伴股份有限公司。

近期再次於歐洲知識產權局申請註冊「Ocean」商標內容，或許意味Atari計畫讓Ocean Software品牌重新啟用，但是否會以此推出全新遊戲作品，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 品牌 英國

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