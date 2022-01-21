福特攜手線上支付業者Stripe 將跨入線上電商市場競爭

福特稍早宣布與美國行動支付業者Stripe合作，未來將允許消費者透過Stripe支付購買福特車輛費用，除了簡化消費者購車支付流程，甚至還能協助福特轉型跨入線上電商銷售市場。

線上購車並非新聞，但是目前主要還是以第三方平台服務經營居多，而福特此次攜手Stripe跨入線上購車市場，形式上也能使福特藉由線上電商爭取更多業務成長機會。

此項合作，更是福特近年積極轉型計畫的一部分，除了先前在Ford+轉型計畫中提及大幅擁抱電動車發展，並且在2030年以前於全球市場實現40%銷售車款為電動車，以及在2025年後使電動車產品營收可達300億美元規模，其中更包含運用既有資源創造全新車輛價值。

而宣布與Stripe合作線上支付交易，福特也計畫導入各類信貸業務，讓消費者能以更簡單方式購買車輛，並且透過福特官網直接下單購車。另一方面，與Stripe的合作也會套用在福特旗下品牌實體通路，甚至包含高階車款林肯銷售通路，藉此消弭購車時可能面臨門檻。

至於此項合作中，將由福特旗下金融服務子公司—福特信貸 (Ford Credit)結合Stripe技術，在北美與歐洲市場提供線上支付業務。同時，福特也將成為Stripe目前最大合作企業客戶，因此對於雙方都能帶來更有利的發展。

除了與福特合作，目前包含電商業者Shopify、雲端運算業者Salesforce及餐飲外賣媒合平台Deliveroo也與Stripe建立合作關係，而競爭對手則包含荷蘭支付新創Adyen與美國線上支付業者Checkout.com。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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