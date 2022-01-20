AT&T、Verizon最終退讓 延後在機場鄰近地區以中頻段擴展5G網路計畫

近期由美國電信業者AT&T、Verizon與美國聯邦航空局，以及美國航空業者一直有爭執的中頻段是否影響飛航安全問題，稍早由AT&T、Verizon做出退讓，將暫緩部分機場鄰近範圍以中頻段擴充現有5G網路頻寬的計畫，但也強調對於美國聯邦航空局始終無法有具體作為感到挫折。

而AT&T、Verizon預計暫緩以中頻段擴充現有5G網路頻寬的部份機場，基本上是位於人口相對密集的都市地區，因此勢必會影響居住在機場附近的使用者上網權益。

目前的問題仍在於航空業者擔心中頻段使用頻率可能會影響飛機運作時的飛航設計運作，進而影響高度計等重要儀器，使得飛機飛行過程或許會因此發生問題，因此希望美國聯邦航空局能要求電信業者中止擴展計畫。

航空業者的擔憂，甚至造成包含阿聯酉、印航、ANA與日航等航空業者停止部分飛往美國航班，例如阿聯酉已經公告暫停飛往波士頓、芝加哥、達拉斯、休士頓、邁阿密、紐澤西、奧蘭多、舊金山與西雅圖等地的航班，而波音則是告知ANA表示中頻段可能影響飛機高度計運作。

以技術規格來看，美國去年初釋出的中頻段是介於3.7-4.2GHz之間頻率，而美國境內航空雷達高度計是以4.2-4.4GHz之間頻率運作，但目前FCC開放給5G網路使用頻率則介於3.7-3.98GHz，實際上距離4.2GHz仍有些緩衝空間，但美國航空業者認為兩者之間仍可能產生干擾，因此可能造成飛機運作因高度計失效，導致難以判斷距離地面高度，造成飛安事故。

不過，AT&T、Verizon則認為目前全球地區並未傳出因中頻段干擾產生飛安的案例為由，認為航空業者過度擔心。同時，AT&T、Verizon更表示先前已經因應美國聯邦航空局要求延後中頻段啟用時間，若依照美國聯邦航空局釐清中頻段是否對飛航產生影響的進度，勢必會對其用戶權益造成影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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