YAMAHA揭曉第二款電動車EMF 可客製化音效、以GoStation電池運作

繼2019年與Gogoro合作，推出採用Gogoro Network能源網路運作的電動車EC-05之後，YAMAHA在1月19日宣布在台推出第二款同樣以Gogoro Network能源網路運作的電動車EMF。

EMF整體造型有點類似BWS，搭配龍骨式與凝縮車身設計，加上相比EC-05輕約12%重量的車架，以及5段式重車等級後搖臂與前後10吋輪胎配置，強調以「fun riding」為訴求，讓使用者更能享受騎乘樂趣。

EMF採最大出力在每分鐘3000轉時，可對應7.6kW最高馬力，同時0-50公里/小時僅需3.5秒完成加速，並且透過兩組GoStation電池運作。

除了以PBGN形式打造車輛，YAMAHA表示此次推出的EMF是全部由台灣團隊研發、製造，與先前推出的EC-05僅自行設計，卻委任Gogoro生產製造的情況不同，意味YAMAHA在EMF整體設計有更高設計彈性，以及自主權。

建議售價方面，EMF在不包含補助情況下，建議售價為新台幣10萬2800元，更推出新台幣9萬9800元的限量早鳥價方案，並且提供36期零利率分期付款方案，前200名購車者還能額外獲得以EMF打造的NFT內容。

另外，YAMAHA更透露將推出新款app，讓此次推出的EMF，以及先前推出的EC-05使用，其中包含能以自定方式客製化音效，未來也會持續更新加入新功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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