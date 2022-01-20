微軟天價收購前夕 動視暴雪原本想出資買下Zynga

iPad Air 4 在 2020 年 9 月發表，在那次也是迎來許多驚喜，畢竟在外觀上做了大幅度的修改，首次迎來了多彩的 iPad 顏色、將 Touch ID 結合電源鍵。目前傳聞下一代 iPad Air 5 將會在今年的春季發表會跟 iPhone SE 3 一起發表，搭載 A15 的晶片、支援 5G 網路、維持多色的特色等等。

2022-01-19 15:43