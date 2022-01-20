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微軟天價收購前夕 動視暴雪原本想出資買下Zynga
在由微軟以687億美元價格收購之前，報導指稱動視暴雪原本有意出資收購社群互動遊戲業者Zynga，但後續則是由擁有2K及Rockstar Games的Take-Two Interactive以127億美元價格收購。
相關消息表示，動視暴雪先前曾與高盛銀行洽詢，原本有意以更高價格收購Zynga。而基於交易保密協議，當時市場尚未知曉微軟準備收購動視暴雪。
不過，動視暴雪並未對此說法作任何回應。
在Take-Two Interactive宣布以127億美元價格收購Zynga之後，仍有45天時間的競價等待期，若其他業者提出超過127億美元報價，Zynga依然可以選擇接受較高報價進行交易，但必須向Take-Two Interactive提供4億美元金額作為違約補償。
但以動視暴雪當前營收與公司營運情況，似乎較難提出更高價格收購Zynga。而在稍早聲明中，則是確認由微軟以687億美元價格收購，並且併入微軟體系，但依然會保留原本品牌獨立運作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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