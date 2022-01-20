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被微軟收購原因曝光 動視暴雪執行長：難敵科技業者跨足遊戲市場

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早確定由微軟以687億美元價格收購動視暴雪所有股權，並且取得動視暴雪旗下所有遊戲作品資產後，動視暴雪執行長Bobby Kotick稍早發文解釋此項交易是為了取得更大市場競爭能力。

Bobby Kotick表示，動視暴雪目前面臨亞馬遜、蘋果、Google、Facebook、Netflix、Sony，甚至包含中國騰訊、網易等業者競爭，為了能有足夠市場競爭能力，因此促成此次由微軟收購交易。

雖然動視暴雪並非小規模遊戲公司，但是相比這些擁有充足資源，並且跨入遊戲市場競爭的科技業者，則是顯得力不從心，因此在由微軟出資收購之下，預期將能讓動視暴雪獲取更大發展資源。

在微軟以總額達687億美元價格收購後，動視暴雪旗下單位將全數併入微軟體系，但依然會以獨立形式運作，並且保留現有品牌名稱。而動視暴雪旗下遊戲資產也將全數由微軟持有，並且加入Xbox Game Pass服務，同時也將強化微軟在手機遊戲市場布局，同時更將加強微軟在中國遊戲市場發展優勢。

微軟執行長Satya Nadella表示，收購動視暴雪將有助於微軟擴大發展元宇宙應用，而目前微軟與動視暴雪雙方董事會均同意此筆交易，但仍須由監管機構與動視暴雪股東同意，至於若此筆交易最終無法完成，將由微軟向動視暴雪支付30億美元賠償金額。

另外，雖然微軟說明收購動視暴雪之後，Bobby Kotick依然會維持擔任動視暴雪執行長，並且向微軟Xbox業務負責人Phil Spencer匯報，但也有看法認為Bobby Kotick可能會在此筆交易完成後離開。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 品牌

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華爾街日報：Bobby Kotick預期在動視暴雪收購案完成後下台

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