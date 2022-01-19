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蘋果傳將13.3吋MacBook Pro升級14吋 搭載M2處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有消息指出蘋果計畫在今年推出搭載M2處理器設計的新款MacBook Air，近期也有說法表示蘋果也會將原本13.3吋MacBook Pro增加至14吋，同樣會搭載M2處理器。

而從機身設計來看，新款14吋MacBook Pro預期延續現有13.3吋MacBook Pro產品定位，亦即成為入門等級的MacBook Pro選項，並且與MacBook Air產品作更明顯區隔。

在此之前，不少人選擇13.3吋MacBook Air的原因，在於處理器效能幾乎等同13.3吋MacBook Pro，雖然在GPU核心數量有差異，但整體影響並不大，加上因為機身相對輕盈，而且價格相對較低，因此吸引不少用戶青睞。

或許因為如此，蘋果計畫將接下來更新的入門款MacBook Pro也調整為14吋大小，甚至機身形式也改為後來的MacBook Pro採用設計，讓使用者能更方便透過MagSafe磁吸介面補充電量，另外也能方便地使用SD記憶卡差槽，以及HDMI顯示輸出功能。

不過，為了做出產品定位區隔，新款14吋MacBook Pro僅採用M2處理器規格，並且透過機身設計與新款13.3吋MacBook Pro作更明顯區隔。

至於價格部分，則可能因為換上新款機身設計與新處理器，使得接下來預計推出的14吋MacBook Pro售價，比起現有13.3吋MacBook Pro會高出一些。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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