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美國航空業者連署指稱以中頻段擴展的5G網路 恐影響飛航安全

聯合新聞網 / 楊又肇

透過中頻段擴充現有5G網路，顯然已經造成美國電信業者、航空公司，以及美國聯邦航空局、美國聯邦通訊委員會等單位之間持續爭執議題。在稍早由多家航空業者連署信件中，更直指AT&T及Verizon若在1M月19日啟用中頻段擴充現有5G網路服務，將造成災難性的影響。

路透新聞報導指稱，包含達美航空、聯合航空、西南航空等航空業者執行長共同發出警告，表示電信業者提出以中頻段擴充5G網路訊號，將會影響飛機上的飛航儀器運作，進而產生安全問題。若無法保障鄰近機場周圍的基地台不會產生訊號干擾問題的話，將造成多數飛機航班客運與貨運業務被迫停止，因此希望美國聯邦航空局能力及要求電信業者中止擴展計畫。

以技術規格來看，美國去年初釋出的中頻段是介於3.7-4.2GHz之間頻率，而美國境內航空雷達高度計是以4.2-4.4GHz之間頻率運作，但目前FCC開放給5G網路使用頻率則介於3.7-3.98GHz，實際上距離4.2GHz仍有些緩衝空間，但美國航空業者認為兩者之間仍可能產生干擾，因此可能造成飛機運作因高度計失效，導致難以判斷距離地面高度，造成飛安事故。

在此之前，AT&T及Verizon就已經因應美國聯邦航空局要求延後中頻段啟用時間，但認為若依照美國聯邦航空局釐清中頻段是否對飛航產生影響的進度，勢必會對其用戶權益造成影響，同時也會讓自己斥資取得頻譜營運執照成本難以回收。另一方面，AT&T及Verizon也以目前全球地區並未傳出因中頻段干擾產生飛安的案例為由，認為航空業者過度擔心。

目前AT&T及Verizon同意未來6個月內不會在機場鄰近範圍建置新5G網路基地台，前提是美國聯邦航空局及運輸部不會透過其他方式干預以中頻段擴展5G網路服務的計畫。而美國聯邦航空局則是在重點機場鄰近範圍設置緩衝區，藉此避免5G網路訊號影響飛航問題，但航空業者顯然對此作法仍不滿意。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國航空 Verizon 機場

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