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Newegg將提供更多在地協助資源、解決物流問題 擴大台灣跨境電商發展機會

聯合新聞網 / 楊又肇

近年將台灣定調為亞太賣家招募中心，並且擴大在地團隊規模的跨境電商平台業者Newegg，1月18日舉辦「商機誕生」跨境電商賣家頒獎典禮之餘，更公布今年三大發展重點，其中包含針對資深賣家與潛在賣家的跨境電商經營需求，提供不同平台資源，並且鼓勵多元產業賣家投入跨境電商，更計畫推出全方位物流解決方案，藉此解決跨境賣家營運痛點。

去年以品牌策略投入發展，Newegg表示台灣活躍賣家數量成長幅度達50%，銷售金額成長幅度更達32.4%，在全球站點的台灣賣家營收成長幅度更高達111.6%，而北美B2B商業採購站點也有不少台灣賣家銷售額度表現成長，尤其在3C、IT產品類別銷售表現突出，例如記憶卡相關產品的年度營收成長高達590.1%、手機裝置銷售成長更接近195.7%。

而在北美市場重要銷售檔期，台灣賣家在去年的黑色星期五、網購星期一等購物檔期營業額成長將近80%。

Newegg台灣總經理林惠君表示：「2021年Newegg有許多里程碑，包括成功在美國那斯達克上市，並將台灣市場定位為亞太區賣家招募中心，並啟動品牌元年策略，攜手許多台灣合作夥伴協助台灣賣家取得海外市場佳績，今天透過頒獎典禮除鼓勵年度優秀賣家外，更希望透過他們分享的經營心法，號召平台上更多資深與尚未加入的潛在賣家掌握海外商機。台灣還有許多具備國際競爭力的產業，包括持續拓展多元品類，涵蓋汽車及自行車零配件、遊戲、電競運動用品等，我們也很期待這些領域的企業一起加入跨境電商行列，讓世界看到更多優質的MIT 商品。」

針對今年度的三大發展重點，Newegg更說明將針對尚未善用平台資源的資深賣家，提供免費刊登優惠方案，並且透過台灣團隊安排專人輔導，藉此加深賣家海外跨境市場布局。此外，透過提供免月費、SBN (Shipped By Newegg)物流優惠，以及每周免費專業課程等資源，將協助更多潛力賣家進入跨境電商市場。

至於跨境電商往往面臨的物流難題，Newegg將在今年第一季啟動「全方位物流解決方案」，成為全台第一個為賣家連接特約物流業者，以及北美倉儲服務的跨境電商平台服務，預計結合海運、空運及快遞不同領域的物流夥伴，以一條龍運輸服務解決跨境物流問題。

另外，賣家亦可選擇Newegg第三方物流服務 (3PL)服務，作為北美的倉儲及發貨地點，讓賣家能更專注在產品銷售與後續服務。而針對尚未成為Newegg賣家的業者，若有美國當地的倉儲發貨需求，則同樣可以透過這項物流解決方案的頭程運輸，結合北美Newegg物流系統，藉此滿足物流需求。

在金流方面，Newegg已經在2014年率先開放消費者使用比特幣 (Bitcoin)交易，目前支援數位貨幣已經多達9種，並且與全球最大規模加密貨幣支付服務商BitPay合作，讓各地區市場消費者能以更多元彈性方式交易。而在數位行銷部分，Newegg也標榜能透過旗下「Newegg Studios」進行數位行銷，同時亦可透過美國官方經營YouTube、TikTok等社群媒體擴大宣傳。

Newegg強調，台灣未來依然是亞太地區重點市場，並且承諾將持續深耕台灣，並且持續擴大台灣團隊規模，藉此協助更多台灣賣家透過跨境電商形式拓展全球市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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