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Hero MotoCorp、Engine No.1加入成為Gogoro赴美上市私募增資新夥伴

聯合新聞網 / 楊又肇

去年9月宣布與空殼公司Poema合併，並且赴美掛牌上市之後，Gogoro與Poema稍早更宣布將由印度Hero MotoCorp與美國避險基金Engine No.1成為私募增資新夥伴。

在Hero MotoCorp與Engine No.1加入之後，將使超額認購的私募增資 (PIPE, Private Investment in Public Equity)金額增加至2.85億美元。

而在此之前的私募增資金額為2.57億美元，分別由策略夥伴鴻海科技集團、印尼最大的科技集團GoTo Group，以及新加入與現有的投資人如美國Generation Investment Management、台灣國發基金、新加坡淡馬錫與早期投資人潤泰集團的尹衍樑博士，以及其他車輛合作夥伴與機構投資人參與。

Gogoro預計在2022年第一季完成與Poema合併，以及私募增資上市交易，同時募資取得款項將用於國際市場拓展，持續深耕Gogoro既有電池交換生態系統，並且持續研發智慧、永續的都會交通解決方案。

至於與Poema合併後，將由Gogoro作為存續公司，同時將維持使用Gogoro名稱，在美國納斯達克上市的股票代碼則是「GGR」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 印度 印尼

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