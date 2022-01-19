快訊

新店隨機背後刺死騎士案 二審死刑改無期徒刑

新竹疫情擴大？ 與確診者「台西鵝肉」用餐同桌染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果App Store也有「詐騙」 有App利用評論與自動訂閱賺3.5億

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：9to5Mac、Kosta Elftheriou Twitter
圖片及資料來源：9to5Mac、Kosta Elftheriou Twitter

儘管想要上架 Apple 蘋果 App Store 的應用程式都需要經過審核，但是仍是有漏網之魚。專門挖掘 App Store 上有問題的 App 應用程式的國外開發者 Kosta Elftheriou ，最近發現這款「AmpME – Speaker & Music Sync」App 不僅欺騙 Apple 官方也欺騙了不少用戶，藉此賺取近 1,300 萬美元、換算約新台幣 3 億 5,814 萬元。

外媒《9to5Mac》報導，AmpME 早在 2018 年以來就已經在 App Store 上架，據稱可以免費與所有朋友的手機、藍牙喇叭、各式電腦同步，是款增強音樂音效的 App，在美國 App Store 音樂 App 排行榜第 18 名、擁有 4.3 顆星高評價、評論數量超過 54,000 則。

圖片及資料來源：9to5Mac、Kosta Elftheriou Twitter
圖片及資料來源：9to5Mac、Kosta Elftheriou Twitter

不過，開發人員 Kosta Elftheriou 發現 AmpME App 雖然自稱是免費使用的應用程式，但其實內藏自動續訂功能，使用者每星期都需支付 10 美元的訂閱費用（約新台幣 275 元），一旦註冊之後想取消訂閱非常困難。

圖片及資料來源：9to5Mac、Kosta Elftheriou Twitter
圖片及資料來源：9to5Mac、Kosta Elftheriou Twitter

此外，Kosta Elftheriou 還指出這款 App 的評論雖然多達 54,000 則，但多數評論與評分都是虛假失真的，尤其是在 2018 年上架之後，常常會在一連串正面評價之後，會有很長時間沒有評論或是只剩負評，因此遭質疑是購買假評論，導致真實評論被淹沒。

藉由這樣的操作方式，這款 App 就能在 App Store 賺取高達 1,300 萬美元，而 iPhone 和 iPad 用戶就變成了冤大頭了！

圖片及資料來源：9to5Mac、Kosta Elftheriou Twitter
圖片及資料來源：9to5Mac、Kosta Elftheriou Twitter

圖片及資料來源：9to5Mac、Kosta Elftheriou Twitter
圖片及資料來源：9to5Mac、Kosta Elftheriou Twitter

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國

延伸閱讀

iPhone 14規格露餡？全系列有望配備120Hz螢幕、還有升級這東西

搭載蘋果M2晶片的14吋MacBook Pro較便宜 可能很快上市

蘋果虛擬視覺頭戴裝置價格曝光 產品名稱可能跳脫一般想像

蘋果CarKey功能 除了BMW、未來可在現代旗下品牌車款使用

相關新聞

蘋果App Store也有「詐騙」 有App利用評論與自動訂閱賺3.5億

儘管想要上架 Apple 蘋果 App Store 的應用程式都需要經過審核，但是仍是有漏網之魚。專門挖掘 App Store 上有問題的 App 應用程式的國外開發者 Kosta Elftheriou ，最近發現這款「AmpME – Speaker & Music Sync」App 不僅欺騙 Apple 官方也欺騙了不少用戶，藉此賺取近 1,300 萬美元、換算約新台幣 3 億 5,814 萬元。

華為將自研瀏覽器？陸科技界論戰對此看法兩極

大陸最近有不少網紅及論壇稱華為將自研瀏覽器核心，掀起大陸科技界正反論戰。有些人認為，華為自研瀏覽器核心，有望打破國外瀏覽...

iPhone 14規格露餡？全系列有望配備120Hz螢幕、還有升級這東西

本週，海通國際證券分析師Jeff Pu給出了對今年iPhone 14系列的預測，他認為蘋果將於今年9月發布4款iPhone 14手機。iPhone 14全系列都會配備120Hz ProMotion可變刷新率螢幕。蘋果ProMotion可實現120Hz可變刷新率，在觀看影片、遊戲或滑動頁面時呈現更流暢的內容。

蘋果Safari 15傳有Bug 用戶密碼、瀏覽紀錄恐外洩

國外科技網站實測發現，蘋果iOS 15、iPadOS 15的瀏覽器Safari出現程式錯誤（bug），可能讓用戶的瀏覽紀...

美國航空業者連署指稱以中頻段擴展的5G網路 恐影響飛航安全

透過中頻段擴充現有5G網路，顯然已經造成美國電信業者、航空公司，以及美國聯邦航空局、美國聯邦通訊委員會等單位之間持續爭執議題。在稍早由多家航空業者連署信件中，更直指AT&T及Verizon若在1M月19日啟用中頻段擴充現有5G網路服務，將造成災難性的影響。

Hero MotoCorp、Engine No.1加入成為Gogoro赴美上市私募增資新夥伴

去年9月宣布與空殼公司Poema合併，並且赴美掛牌上市之後，Gogoro與Poema稍早更宣布將由印度Hero MotoCorp與美國避險基金Engine No.1成為私募增資新夥伴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。