蘋果App Store也有「詐騙」 有App利用評論與自動訂閱賺3.5億

儘管想要上架 Apple 蘋果 App Store 的應用程式都需要經過審核，但是仍是有漏網之魚。專門挖掘 App Store 上有問題的 App 應用程式的國外開發者 Kosta Elftheriou ，最近發現這款「AmpME – Speaker & Music Sync」App 不僅欺騙 Apple 官方也欺騙了不少用戶，藉此賺取近 1,300 萬美元、換算約新台幣 3 億 5,814 萬元。

外媒《9to5Mac》報導，AmpME 早在 2018 年以來就已經在 App Store 上架，據稱可以免費與所有朋友的手機、藍牙喇叭、各式電腦同步，是款增強音樂音效的 App，在美國 App Store 音樂 App 排行榜第 18 名、擁有 4.3 顆星高評價、評論數量超過 54,000 則。

圖片及資料來源：9to5Mac、Kosta Elftheriou Twitter

不過，開發人員 Kosta Elftheriou 發現 AmpME App 雖然自稱是免費使用的應用程式，但其實內藏自動續訂功能，使用者每星期都需支付 10 美元的訂閱費用（約新台幣 275 元），一旦註冊之後想取消訂閱非常困難。

圖片及資料來源：9to5Mac、Kosta Elftheriou Twitter

此外，Kosta Elftheriou 還指出這款 App 的評論雖然多達 54,000 則，但多數評論與評分都是虛假失真的，尤其是在 2018 年上架之後，常常會在一連串正面評價之後，會有很長時間沒有評論或是只剩負評，因此遭質疑是購買假評論，導致真實評論被淹沒。

藉由這樣的操作方式，這款 App 就能在 App Store 賺取高達 1,300 萬美元，而 iPhone 和 iPad 用戶就變成了冤大頭了！

圖片及資料來源：9to5Mac、Kosta Elftheriou Twitter

圖片及資料來源：9to5Mac、Kosta Elftheriou Twitter

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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