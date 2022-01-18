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iPhone 14規格露餡？全系列有望配備120Hz螢幕、還有升級這東西

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
海通國際證券分析師Jeff Pu認為，iPhone 14 全系列都會配備120Hz ProMotion可變刷新率螢幕。（圖／取自iPhone News 愛瘋了）
海通國際證券分析師Jeff Pu認為，iPhone 14 全系列都會配備120Hz ProMotion可變刷新率螢幕。（圖／取自iPhone News 愛瘋了）

本週，海通國際證券分析師Jeff Pu給出了對今年iPhone 14系列的預測，他認為蘋果將於今年9月發布4款iPhone 14手機。iPhone 14全系列都會配備120Hz ProMotion可變刷新率螢幕。蘋果ProMotion可實現120Hz可變刷新率，在觀看影片、遊戲或滑動頁面時呈現更流暢的內容。

去年iPhone 13系列中，只有iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max配備了120Hz高刷螢幕。ProMotion技術可以讓螢幕刷新率適配內容，根據顯示內容的不同，自動調用不同的刷新率，保持流暢的同時，實現節省手機電力的效果。

Jeff Pu此前表示，iPhone 14 Pro機型將配備增加的8GB記憶體，但基於供應鏈最新報告，他現在預計所有四款iPhone 14機型將配備6GB記憶體，這是出於成本考慮。6GB記憶體對標準的iPhone 14機型來說將是一個增加，但對專業機型來說不是。

與分析師郭明錤和台灣研究公司TrendForce的觀點一致，Jeff Pu預計iPhone 14 Pro機型將配備升級的4,800萬像素主攝像鏡頭。他還聲稱，iPhone 14 Pro機型將從128GB開始配備256GB的儲存空間。值得懷疑的是，他預計標準的iPhone 14機型將以64GB的儲存空間起步。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

256GB 128GB

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