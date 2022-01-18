聽新聞
test
0:00 / 0:00
iPhone 14規格露餡？全系列有望配備120Hz螢幕、還有升級這東西
本週，海通國際證券分析師Jeff Pu給出了對今年iPhone 14系列的預測，他認為蘋果將於今年9月發布4款iPhone 14手機。iPhone 14全系列都會配備120Hz ProMotion可變刷新率螢幕。蘋果ProMotion可實現120Hz可變刷新率，在觀看影片、遊戲或滑動頁面時呈現更流暢的內容。
去年iPhone 13系列中，只有iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max配備了120Hz高刷螢幕。ProMotion技術可以讓螢幕刷新率適配內容，根據顯示內容的不同，自動調用不同的刷新率，保持流暢的同時，實現節省手機電力的效果。
Jeff Pu此前表示，iPhone 14 Pro機型將配備增加的8GB記憶體，但基於供應鏈最新報告，他現在預計所有四款iPhone 14機型將配備6GB記憶體，這是出於成本考慮。6GB記憶體對標準的iPhone 14機型來說將是一個增加，但對專業機型來說不是。
與分析師郭明錤和台灣研究公司TrendForce的觀點一致，Jeff Pu預計iPhone 14 Pro機型將配備升級的4,800萬像素主攝像鏡頭。他還聲稱，iPhone 14 Pro機型將從128GB開始配備256GB的儲存空間。值得懷疑的是，他預計標準的iPhone 14機型將以64GB的儲存空間起步。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言