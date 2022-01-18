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「第二人生」創辦人將回歸擔任顧問 推動元宇宙應用發展

聯合新聞網 / 楊又肇

過去打造「第二人生」 (Second Life)的Philip Rosedale，將再次回歸過去創立的林登實驗室 (Linden Lab)擔任顧問，並且推動元宇宙應用發展。

Philip Rosedale在1999年成立林登實驗室，並且在2003年推出「第二人生」線上虛擬互動平台，讓眾人可以在此平台內以虛擬身分進行互動、舉辦活動，甚至可以進行各類交易。許多看法認為，雖然元宇宙的概念早在90年代就已經提出，但是「第二人生」卻更進一步建立元宇宙應用發展基礎。

以目前市場普遍談論的元宇宙應用角度來看，「第二人生」幾乎是相當早期就抓住此發展趨勢，只是以當時運算裝置與網路技術仍未到位，因此讓「第二人生」難以形成足夠市場規模。

▲Philip Rosedale
▲Philip Rosedale

而此次透過其創辦的虛擬實境社群平台High Fidelity收購林登實驗室部分股權，藉此回歸擔任顧問，Philip Rosedale預期將使「第二人生」升級，並且將以更好虛擬角色等形象吸引年輕用戶，同時也計畫調整「第二人生」內的社會經濟規模，讓虛擬世界可以完成真實世界無法實現的一切，或是重現真實世界的所有。

至於從31歲成立，再次於54歲回歸，Philip Rosedale強調重返「第二人生」的原因，在於熱愛自己所創建的虛擬世界。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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