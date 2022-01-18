蘋果虛擬視覺頭戴裝置價格曝光 產品名稱可能跳脫一般想像

除了透露蘋果CarKey功能將與現代旗下Genesis品牌合作，彭博新聞記者Mark Gurman更進一步預測蘋果虛擬視覺頭戴裝置實際價格，可能不像市場先前預測高達3000美元門檻，但至少也會在2000美元左右。

若相比Google最初推出旗下Google Glass，並且以1500美元價格銷售的情況，蘋果如果以2000美元價格推出旗下虛擬視覺頭戴裝置，似乎也不會太離譜。

畢竟以當前產品技術規格來看，Google Glass主要功能是將影像投射在眼睛上形成擴增實境視覺，並且對應地圖導航、翻譯等功能，同時產品本身也是針對商用需求設計，而蘋果傳聞中的虛擬視覺頭戴裝置則會採用更高硬體規格，同時也能對應更多員應用，初期更是針對商用需求打造，因此如果以開發工具組的定位看待此款裝置的話，2000美元起跳價格實際上不會顯得太貴。

而如果像先前傳聞指出蘋果此款虛擬視覺頭戴裝置是針對商用需求打造，預期蘋果後續也會針對一般消費市場需求推出價格親民版本，並且讓虛擬視覺應用更為普及化。

規格方面，Mark Gurman預期蘋果的虛擬視覺頭戴裝置將配置兩組處理器，其中一組運算效能將與M1 Pro相近，而顯示螢幕則對應8K解析度輸出，並且採可交換鏡片與先進聲音技術，同時將聚焦在遊戲、多媒體，以及通訊服務等應用。

至於名稱方面，Mark Gurman認為蘋果不會採用目前市場多數已經採用命名方式，因此諸如Apple VR、Apple AR、Apple XR、Apple MR，或是Apple Glass等名稱應該都不會是蘋果首選，但包含Apple Vision、Apple Sight，或是Apple Reality等，則可能會是蘋果虛擬視覺頭戴裝置可能使用名稱。

不過，依照蘋果產品命名原則有時候會跳脫一般想像，因此傳聞即將推出的虛擬視覺頭戴裝置名稱，可能會採用截然不同的命名方式。

近期相關消息指出，蘋果考慮延後其虛擬視覺頭戴裝置對外發表時間，將可能調整為今年底或更晚時候，同時上市時間也可能調整為2023年。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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