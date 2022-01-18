日本SECOM攜手業者 打造3D影像、能與人互動的虛擬保全系統

日本SECOM近期宣布與多家業者合作打造以3D影像呈現的虛擬保全系統，除了可透過監控鏡頭及感測系統識別可疑行為，更可透過人工智慧與人進行互動，藉此達成訪客接待、詢問等應用。

依照SECOM說明，此項系統是由SECOM與顯示玻璃業者艾杰旭 (AGC)、網路公司DeNA，以及電信業者NTT Docomo攜手合作，並且以「SECOM DESIGN FACTORY」品牌推出產品，從2019年4月提出原型設計後，便開始進行大量測試，目前則是計畫讓此項產品以月租形式提供使用。

在此項虛擬保全系統開發設計過程中，SECOM主要擔任統合角色，並且由艾杰旭提供玻璃顯示技術，並且由NTT Docomo提供連網相關技術，而DeNA則負責虛擬角色設計與聲音合成等技術。

SECOM強調此項系統並非用於取代傳統人力，而是作為人力不足時的保全資源補強使用，藉此讓企業能將保全人力以最佳化形式配置。

在一般運作過程中，此項虛擬保全系統會透過攝影鏡頭、各類感測元件識別出入口人流狀況，或是有無出現異常情況，同時也能透過人工智慧與訪客進行對話互動，藉此提供資訊回覆、協助指引等需求，而在緊急狀況時也會快速通報，讓真實警備人員接手處理。

此外，此項虛擬保全系統也會透過雲端與其他保全系統連動，在發生緊急事故時，例如地震、火災發生時，就會判斷大樓最佳逃生路線，並且協助大樓內部人員快速疏散。

系統設備大小採用寬90公分、深100公分與高190公分形式設計 (安裝空間則需要寬120公分與深180公分範圍)，分別提供男性或女性保全人員外貌，並且透過擬真動畫形式呈現，能透過不同表情呈現各類警備狀態，本身則支援有線、4G/5G或Wi-Fi方式連接網路，運作功率則是1500W。

至於租賃費用部分，一台租賃費用為每月35萬日圓 (含稅為38萬5000日圓)，兩台則是65萬日圓 (含稅為71萬5000日圓)，三台則為95萬日圓 (含稅為104萬5000日圓)。此外，包含熱度感測儀器、臉部識別功能，則會另外以每台設備額外加上1萬日圓 (含稅為11萬日圓)、8萬日圓 (含稅為8萬8000日圓)價格計費，至於初期設定費用則是100日圓 (含稅為110萬日圓)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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