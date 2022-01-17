愛他就會買單嗎？20大網友熱議YouTuber自創品牌排行榜

你聽過這些品牌嗎？

現在可說是YouTuber的世代，無論是老中青哪一代，看YouTube影片已經變成了許多網友的日常。有別於以前對於電視藝人距離遙遠的感覺，YouTuber時常紀錄生活、介紹好物、分享心得等，更像身邊的人般親切熟悉。

當這些YouTuber開始自己的副業、創立個人品牌後，不少觀眾會願意給予支持，透過購買、品嚐、使用產品實現鐵粉的熱情，同時對於這些品牌抱有更高的信心與期待。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了諸多由YouTuber（頻道半年內有更新）創立的個人品牌之中，最受網友熱議的是哪些？有沒有你喜歡的上榜呢？

image source：fb/wacookies

18 Wear to Eat

YouTube頻道：Weartoeatiff



大骨架YouTuber Tiffany頻道時常分享大骨架、大骨盆顯瘦穿搭，與姐姐共同拍攝的穿搭影片也大受好評！

因為身材跟「主流身材」不同，Tiffany 與一群好友共同打造身形友善的服飾品牌「Wear to Eat」。希望每位女孩都能找到適合自己，提倡「各種身形都美麗」、「為自己而穿搭」的理念，不用為了穿衣服而節食，不用花太多心思就能找到穿搭單品，舒適自在地做自己、展現自信。

image source:FB/WEAR to EAT

15 金家ㄟ김씨네

YouTube頻道：韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸

防疫期間，相信大家都非常想念當初可以自由前往韓國旅遊，站在路邊的布帳馬車，吃著熱騰騰的辣炒年糕、魚餅，或是在小小的竹蓆上盤腿喝著濃郁的韓式鍋物的時刻。

居住在台灣的韓國YouTuber金針菇，希望把家鄉的味道跨越國界帶給大家，今年創立了自己的品牌「金家ㄟ김씨네」。以配飯最基本的泡菜、韓式醃蘿蔔和三種口味的辣炒年糕為首波推出的產品，其中最讓人期待的年糕在開賣後三小時就迅速完售，讓許多人都在敲碗第二波的販售呢！

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13 曉吃ikneweat

YouTube頻道：焦凡凡fanfan

焦凡凡熱愛品嚐美食，而她創立品牌的初衷正是想讓大家都能品嘗到最幸福的料理，溫暖的米飯與飽足感滿分的內餡，同時兼具健康、美味、滿足的優點，今年初推出「焦飯堡」後，成為許多租屋族的必囤冷凍食物之一，有洋蔥豬肉、日式牛肉口味的焦飯堡，使用獨家「開丼壹號醬」製成，不但味覺得以滿足，連食用都非常方便。

另外，前陣子更和美味獵人聯名推出「豬隊友」滷味調理包，買回家搭配燙青菜、乾拌麵、乾拌米粉、刈包後，就能瞬間吃到最佳滷肉組合，好想手刀嘗試看看～

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10 mini matters

YouTube頻道：Meg Lu

由穿搭系YouTuber Meg Lu所打造的個人服飾品牌「mini matters」風格獨具，身高153的她，非常了解小個子穿搭的優缺點，品牌一開始就主打以嬌小女生的日常衣著為重心，風格除了中性復古，更在簡約中藏有不少趣味細節，讓女孩們看起來大方又細緻。

去年創立後，馬上就成為古著愛好者的愛戴品牌，Dcard上更常有mini matters的請益和穿搭文章，在年輕人之間很受歡迎，連不是粉絲的網友，都表示會因衣服的設計忍不住立馬下單呢～

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8 Kai心食堂

YouTube頻道：Kai心食堂

常常在節目《型男大主廚》中看到的韓籍主廚孫榮，除了會在電視中出現，平常也經營起自己的YouTube頻道「Kai心食堂」，教大家怎麼在家做出好吃的韓式料理，看著大廚俐落的手法，還有可愛的笑容，總覺得食物都好吃了起來啊！

今年孫榮希望大家不只可以透過螢幕觀看，更可以從他親手做的料理認識自己，因此創立了與YouTube頻道同名的品牌，讓大家有機會吃到最道地的「正韓泡菜」，熱愛韓式料理的大家絕對不能錯過喔！

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image source: zeczec

5 Hahababy -ははベビー

YouTube頻道：嘎嫂二伯&蔡波能's Daily

來自YouTube屆長青樹蔡阿嘎的老婆「二伯」創立的服飾品牌「Hahababy -ははベビー」，名字其實是來自日文的「媽媽寶寶」，當上媽媽後，常常思考要怎麼樣才能給孩子最好的，現在更希望運用這種用心的職人精神，幫大家挑選最好的材料、顏色和版型等，廠商也是嚴選台灣的唷！

除了有超可愛的嬰兒小孩裝，也有成人款式的衣服，讓大家搭配成親子裝，也能變成情侶裝，從睡衣到出門的帽T都可愛得讓人一個不小心就會手滑下單，平價又高品質的衣服果然讓人抵擋不住誘惑啊！

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4 再睡五分鐘

YouTube頻道：滴妹

相信各位飲料人都對它非常熟悉，「再睡五分鐘」是由滴妹和鮮奶品牌鮮乳坊人資長林政漢、阿滴和網紅商品新場景公司董事長翁梓揚共同合夥成立的品牌。

一號店坐落在台北充滿補習班的南陽街，開幕四個月後人潮依然排到一個小時才買到飲料，人氣不可小覷。至今已開幕超過一年，店面拓展到台中、高雄、台南，讓中南部的粉絲也能喝到囉～滴妹最推薦的口味鐵觀音歐蕾、日安紅珍珠歐蕾、棉被午茉綠、黑糖珍珠好濃鮮奶及品牌限定的全糖女神、香芋啵啵這6款，大家不妨筆記起來，等一下就可以去買來喝了！

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3 Suiooh 水哦！千拌麵

YouTube頻道：千千進食中

大家是怎麼認識千千的呢？是因為看到她的開箱？還是因為喜歡看她分享美食的樣子？皮膚白皙、外表氣質漂亮的千千，在純樸家庭中由阿嬤帶大，讓她對於台灣味有更深厚的感情，也因為這份情感讓她很想把台灣味以創新的設計分享給更多人，因此推出了自己的美食品牌「Suiooh 水哦！千拌麵」。

口味的部分不但有香辣擔擔麵，還有黑麻油麵線、辣豆瓣金盞花麵、醋香麻醬麵等，除了在各種線上購物平台都能購買得到外，在量販店也可以看到千拌麵的身影，隨時想到就能買回家，品嚐千千想分享給大家的味道。

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2 Wa!Cookies

YouTube頻道：古娃娃WawaKu

說到YouTuber自創品牌，絕對不能不提「Wa!Cookies」，娃娃從開箱食物到親自推出點心美食，認真的態度備受好評，常常看到她在百貨中的快閃店出沒，非常親力親為。

為了這些會帶來快樂和幸福的甜點，無論是包裝、研發新產品與口味等，娃娃都不斷努力做出不同的嘗試。除了最為人所認識的曲奇餅以外，今年夏天還推出了雪糕在全聯與全家超商上市。另外，古朗尼也是他們家必買的產品之一唷！濃厚的榛果可可口味加上非常紮實的口感，難怪即使不是粉絲的大家都會買來送禮～好吃到不行啊！

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1 惡名昭彰

YouTube頻道：館長惡名昭彰

來自館長的品牌`「惡名昭彰」可說是眾多YouTube品牌中發展最多產品的一個電商平台，不但有服飾，更有食品、成人用品、3C家電、生活用品和運動保健等商品，非常多元！幾乎想得到的東西，這裡都有賣～

近日，館長就在直播中透露自己贊助了唯一進軍西班牙職業排球聯賽選手吳政陽，也成為了品牌進軍到西班牙的契機，被當地的選手稱讚好穿。館長也表示，他的品牌服飾一直堅持台灣製造，就是希望將台灣紡織技術推廣出去，希望用這些高品質的MIT衣服，讓大家更認識台灣品質的厲害。

image source:飆捍 - 惡名昭彰 Notorious Taiwan

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月24日至2021年12月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『YouTuber自創品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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