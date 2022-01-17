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美國國稅局計畫針對NFT交易課稅 可能將支付高達31.8%稅金
美國國家稅務局 (IRS)可能準備針對近期引起眾人關注的NFT課徵不同稅率，其中透過出售NFT獲利的人可能必須支付高達31.8%稅金。
在此之前，美國國家稅務局已經準備在2023年針對超過1萬美元額度的比特幣、以太坊等加密貨幣交易行為課稅，最高稅率達23.8%。而針對近期引發不少關注的NFT交易，美國國家稅務局則顯然認定NFT也是「收藏品」的一種，因此將比照藝術品、古董、寶石等，透過較高稅率計算其交易後應繳納稅金。
不過，目前美國國家稅務局並未直接說明NFT是否將以收藏品形式認定其價值，同時也尚未說明日後NFT交易後應繳納稅金計算方式。雖然不少市場看法認為NFT屬於「收藏品」的一種，但美國國稅局仍有可能將NFT視為不同類別產品，原因相較於目前國稅局認定的收藏品是以有形形式存在，NFT則是以數位化形式呈現，可能還是存在不同解釋空間，使得NFT交易課稅方式有所差異。
從統計數據顯示，NFT在去年第三季的交易額度達60億美元，相比2020年同時期的2200萬美元明顯增加許多。而NFT買家人數也從2020年時約為1萬9000人，到2021年第三季時增加為26萬人。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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