LG NOVA新創孵化加速器公布首波入選名單 涵蓋數位醫療、新能源、智慧生活與元宇宙
如同三星藉由C-Lab項目扶植內部及外部新創團隊，LG目前也藉由名為NOVA，並且設立在美國加州聖塔克拉拉的孵化加速器扶植各類新創團隊發展項目，稍早更公布首波入選新創團隊名單。
以「Mission for the Future」為目標，LG希望透過NOVA孵化加速器，結合旗下資源，並且串連產學界及旗下銷售管道，讓更多新創團隊發展項目可以更快進入市場，進而創造全新生活體驗。
而在「Mission for the Future」發展目標中，則涵蓋數位醫療、以新能源驅動的移動方案、智慧生活、元宇宙，以及透過創新解決現今面臨挑戰等應用發展。
在目前獲選團隊中，XR Health將透過虛擬實境方式實現遠距醫療，而Maya MD則是結合LG旗下智慧電視，透過數位助理形式實現健康照護。另外，iQ3則是針對元宇宙應用打造產品培訓與服務，而I3M則是讓使用者在虛擬視覺中體驗旅行。
至於SparkCharge將著重在以電力驅動的可持續性移動方案，Driivz則是針對電動車充電管理打造操作系統，EveryKey則是提供可建立對應車輛、手機、門禁，或是網站密碼的數位鑰匙解決方案，而A.kin AI則是由一群女性團隊推動，透過數位虛擬人像、機器人等方式提供居家照護服務。
Chefling則提供可依照使用者飲食需求，規劃、購買及烹飪的廚房輔助服務，Cooklist則是提供協助追蹤日常生活消耗用品使用情況，並且提供採買、烹飪建議的助理服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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