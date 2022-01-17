Magic Leap宣布與醫療新創團隊合作 將虛擬視覺應用在未來醫療

Magic Leap去年預告將推出體型更小、視野範圍更大的第二代擴增實境頭戴裝置，而稍早更宣布將與醫療新創團隊合作，預計透過先提供旗下新品試用形式，讓這些醫療新創團隊可以打造應用擴增實境、混合實境的工具內容，藉此帶動新款Magic Leap擴增實境頭戴裝置應用可能。

而Magic Leap更預告其第二代擴增實境頭戴裝置將會在今年年中對外揭曉，但依然未透露具體細節，僅公布部分裝置圖像，其中顯示新款裝置更貼近一般眼鏡，同時中間也會有疑似用於定位使用的攝影鏡頭。

至於首波與Magic Leap合作的醫療新創團隊，分別包含可讓醫師透過虛擬視覺方式檢視患者心臟3D模型的SentiAR，以及可透過虛擬視覺方式進行手術前預先演練執刀的Brainlab，另外也包含可透過旗下EYESYNC技術與虛擬視覺方式協助腦神經疾病診療的SyncThink，其他則包含可透過虛擬視覺方式建立診療工具的Heru。

在先前說明中，Magic Leap已經透露未來將會更專注於企業客戶應用發展，因此宣布與醫療新創團隊合作，或許希望能透過此類合作模式讓第二代擴增實境頭戴裝置能切入專業應用領域，將而創造更有獲利機會的發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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