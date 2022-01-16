蘋果虛擬視覺頭戴裝置 傳延後至這一年發表

去年9月在台展開的Intel DevCup x OpenVINO Toolkit競賽，經歷4個月多的賽事歷程後，從258組報名隊伍提案中挑選出80組進入決選階段，並且在最終評選後於今日 (1/14)公布獲獎名單，其中由「柏瑞醫」團隊的「X1 Imaging 骨質疏鬆人工智慧輔助篩檢系統」作品拿下實作組冠軍，而「你是我的眼」團隊的「提供環境識別與避障導引之智慧導盲車」作品則奪得概念組冠軍。

2022-01-15 12:35