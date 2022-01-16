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蘋果虛擬視覺頭戴裝置 傳延後至這一年發表

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指出，蘋果考慮延後其虛擬視覺頭戴裝置對外發表時間，將可能調整為今年底或更晚時候，同時上市時間也可能調整為2023年。

在此之前，市場原本傳出蘋果虛擬視覺頭戴裝置將會在今年WWDC期間公布，但顯然實際對外公布時間將延後至今年底，其中原因可能與頭戴裝置內部運作時的散熱問題，以及包含定位用攝影鏡頭與軟體相關技術問題尚未獲得改善，使得蘋果決定延後發表此項產品。

不過，蘋果方面並未對此傳聞作回應。

在先前消息中，市場消息指稱蘋果虛擬視覺頭戴裝置會搭配iPhone等裝置連接使用，同時初期將會以專業領域使用為主，暫時還不會聚焦在消費市場使用需求。另一方面，相關看法更認為蘋果並非僅打造一款虛擬視覺頭戴裝置，其中也包含可獨立運作，無須仰賴外部裝置連接使用的設計，甚至包含類似一般眼鏡款式，但使用體驗與散熱問題一直都是蘋果持續設法改善部分。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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