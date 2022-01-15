搭飛機也ok！日Yahoo總裁：境內何地皆可辦公、通勤補助每人3.6萬

相較許多亞洲地區企業要求員工重返辦公室，日本Yahoo則是允許內部近8000名員工可以在日本任何地方辦公，甚至有必要的話，還可以申請搭乘飛機返回辦公室，意味員工可以在距離辦公室更遠的地點工作。

日本Yahoo表示，此項政策將從今年4月1日起生效，亦即從下一個財年度開始施行，將允許員工在必要返回辦公室時，可以申請搭乘飛機通勤，意味將讓員工可以有更大彈性透過遠距辦公方式工作，同時不會限制必須在辦公室所處城市，只要是在日本境內即可。

相較其他企業，日本Yahoo顯然更願意讓員工以遠距方式工作，目前更針對每名員工提供每月15萬日圓（約新台幣3.6萬）的通勤補助，同時取消先前的每日上限規定，讓員工能依照個人需求彈性選擇通勤返回辦公室的方式。另一方面，日本Yahoo仍鼓勵員工之間維持交流，在維持遠距辦公情況下，更提供每月額外5000日圓（約新台幣1200元）的交際補助。

在此之前，日本Yahoo其實就從2014年允許員工申請遠距形式工作，但在新型冠狀病毒疫情爆發前是以每月最多5日為限，而在疫情爆發之後則允許員工完全以遠距形式工作。依照日本Yahoo總裁川邊健太郎表示，目前約90%比例員工是以遠距形式辦公，而這樣的辦公模式並未影響公司原有發展步調，因此允許員工可選擇在日本境內任何地方工作，但也不否認在辦公室環境工作的重要性。

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