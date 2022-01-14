台積電3奈米將在下半年投入量產 傳為英特爾設獨立產線

在稍早財報會議中，台積電執行長魏哲家說明旗下3nm製程技術進度將如預期在今年下半年投入量產，而相關消息則指出台積電將在新竹寶山針對Intel設立專用的3nm製程產線，預計用於生產新款伺服器使用CPU與GPU產品。

在此之前，Intel執行長Pat Gelsinger曾在去年底造訪台灣，並且與台積電進行洽談，其中談及要求以獨立產能生產用於伺服器的CPU及GPU產品，避免與蘋果等業者共用產線。

而在此次傳出消息，更指稱台積電將以位於新竹寶山的產線作為Intel專用3nm製程產線。若沒意外的話，這條產線最快會在今年7月進入量產，預期將使Intel成為台積電3nm製程技術第一家客戶。

目前包含AMD、聯發科、蘋果、NVIDIA、Qualcomm等均與台積電有深度合作關係，但在近年產能影響情況下，包含Qualcomm、NVIDIA均將部分產品轉由三星代工生產。

至於蘋果過去雖然均使用台積電先進製程技術打造處理器產品，但今年似乎傳出台積電的3nm製程產能表現未能符合蘋果需求，因此今年預計推出的新款iPhone 14系列，其將搭載的A16 Bionic處理器可能會使用台積電改良版4nm製程。不過，目前也有說法指稱蘋果與Intel可能會平分台積電的3nm製程，但並未獲得證實。

另外，在此次財報會議中，台積電更說明去年光是5nm製程與7nm製程技術產能就佔下公司過半營收，意味市場對於先進製程有相當顯著需求。

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