蘋果再被挖走晶片設計師 將加入微軟打造Azure伺服器處理器

繼日前傳出Intel挖走過去在蘋果負責M1架構設計的技術總監消息後，蘋果這次再度傳出被微軟挖走晶片設計師Mike Filippo。

彭博新聞報導指出，Mike Filippo接下來將在微軟任職，並且負責打造對應Azure雲端服務使用的伺服器處理器，藉此精進Azure雲端服務運作效率。

在此之前，Mike Filippo曾在AMD及Intel任職，並且在Arm任職超過10年，曾經經手包含Cortex-A76、 Cortex-A72、 cortex-A57等CPU架構設計，並且應用7nm+及5nm製程打造晶片架構，主要應用在手機及其他嵌入式裝置，其他部分則包含協助打造代號「Zeus」的Neoverse V1處理器，藉此應用在AWS旗下Graviton2等伺服器處理器。

Mike Filippo在2019年加入蘋果，並且以其過去20年發展經歷協助蘋果打造處理器產品，而目前則是由微軟挖角加入其處理器設計團隊。

除了Mike Filippo，蘋果近期也被Intel挖走繩曾經負責M1處理器架構設計的技術總監Jeff Wilcox，將接手設計工程部門技術總監職務，負責推動Intel消費客戶端的系統單晶片 (SoC)架構設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》