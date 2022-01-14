資料傳輸率更快的PCIe 6.0規範公布 普及化仍遙遠

PCI-SIG稍早公布PCIe 6.0正式規範，標榜資料傳輸速率可達64GT/s，將是PCIe 5.0的兩倍，同時可向下相容至PCIe 1.0規範。

除了具備PCIe 5.0規範兩倍資料傳輸頻寬表現，透過x16組態配置更可對應高達128GB/s的單向傳輸能力，雙向則可達256G/s，藉此對應更低資料傳出延遲與頻寬佔用比例，並且保有極高向下相容使用特性。

不過，隨著目前Intel在去年推出的第12代Core系列處理器才剛加入支援PCIe 5.0規範，而AMD則是在今年推出新款桌機處理器才會開始加入支援，距離PCIe 5.0早在2019年5月就已經公布正式規範情況，顯然花費不少時間才要開始普及應用，因此預期PCIe 6.0規範實際普及使用，可能也會是在幾年之後。

但從目前越來越多資料傳輸開始透過PCIe介面傳遞，藉此讓處理器能取得更大記憶體緩存空間，或是讓處理器能直接取用顯示卡處理影像內容，而不用受限於處理器本身所能對應有限的記憶體傳輸頻寬，藉此讓整體運算效率提升等情況來看，預期接下來會有越來越多運算架構會廣泛使用PCIe介面，因此也可能會加速PCIe 6.0更快普及，甚至加快後繼規範問世腳步。

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