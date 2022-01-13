實體、線上雙軌並行 2022台北國際電玩展曝展出內容

先前確定將在1月22日至25日期間，選在台北南港展覽館1館舉辦的2022台北國際電玩展，1月12日公布完整展出內容，其中包含將有超過140款遊戲、硬體以實體形式展出，並且搭配晚間展開的Taipei Game Show ONLINE線上內容再續電玩能量。

商務區與2022APGS亞太遊戲高峰會活動將透過線上形式展開

而今年度的商務區與2022APGS亞太遊戲高峰會活動將在1月20、21日透過線上形式展開，其中商務區將涵蓋近32個國家地區、超過300家業者參與，而APGS講師陣容更邀請來自索尼互動娛樂的獨立遊戲倡議總監吉田修平，以及白金遊戲工作室首席品牌官稻葉敦志、首席遊戲設計師神谷英樹等人擔任講師，更計畫在1月24日舉行元宇宙跨域創新應用論壇。

此次實體展會以線上遊戲、手機遊戲為主

而此次電玩展受到疫情影響，因此主要展出內容均以線上遊戲、手機遊戲居多，其中包括在韓國上市就引發熱潮，更吸引台灣玩家關注的跨平台MMORPG大作《奧丁：神叛》，以及集結150位知名繪師與豪華聲優陣容的連線戰略RPG《白夜極光》。

此外，在台上市20周年承載無數感動回憶的《RO仙境傳說》系列，將會在電玩展期間公布3款台灣未上市作品，而日式經典RPG《復活邪神》系列更將首度在2022台北國際電玩展登場，並且預計宣布重大消息。至於目前熱門的槍械擬人即時戰鬥遊戲《少女前線》，將會在此次電玩展期間公布新作《少女前線：雲圖計劃》消息。

其他展出遊戲陣容，則包含《崩壞3rd》、《原神》、《碧藍航線》、《影之刃：斷罪者》、《天子傳奇S》、《核芯：利希特》、《PUBG MOBILE:絕地求生M》、《時空星塵》等。

展期間還將舉辦包括《NBA 2K22》台灣盃挑戰賽線下決賽、《JUST DANCE舞力全開2022》公開賽、《特戰英豪》TGS冠亞賽、《英雄聯盟：激鬥峽谷》四強賽、《符文大地傳說》四強與冠亞賽、《真三國大戰2》、《百魂戰記》等賽事，即將發售的格鬥遊戲《THE KING OF FIGHTERS XV》也將首度進行實機展示與表演賽。

線上特別節目2022 Taipei Game Show ONLINE同步在晚間展開

除了實體展會內容，此次台北國際電玩展更與電玩節目《共玩湯》及PlayStation平台、萬代南夢宮娛樂、SQUARE ENIX等遊戲業者合作，推出線上特別節目2022 Taipei Game Show ONLINE，由專業電競主播湯米與技術型實況主貝莉莓搭檔主持，將在1月22日至24日每晚6點起透過線上展開，來賓包括知名實況主6tan、蝦愛橘子、旅日賽車手WandereR小湯、魔法少女可凡與逸馬的桌遊小教室等。

其中，SQUARE ENIX預計於2022年春季上線的手機遊戲新作《聖劍傳說ECHOES of MANA》將在節目中登場，並且首度公開實機遊玩畫面，將與遊戲製作人治田先生與開發總監村田先生跨海連線，獨家分享製作過程與遊戲最新情報，而萬代南夢宮娛樂則邀請製作人及開發團隊現身說明即將登場的人氣新作。

線上節目也涵蓋獨立遊戲主題，包含泰國Vermillion Digital、加拿大Red Nexus Games、波蘭Eremite Games及台灣的皮尼克斯遊戲、踢歐哎哎實驗室等獨立遊戲團隊的最新作品都將登場，另外也將由「逸馬的桌遊小教室」的逸馬與主持人及魔法少女可凡一起暢玩桌遊，同時還將現場開箱集資破3百萬的《漫威：絕密檔案》盒裝內容。

2022 Taipei Game Show ONLINE將全程提供中、英文雙語字幕，除了在YouTube「現在不要NOW」與Twitch「TGSlive」直播，更首度與AfreecaTV、17LIVE、虎牙直播合作聯播，讓整個華語與韓國、東南亞地區玩家都方便收看。

遵守防疫政策

2022台北國際電玩展將因應中央流行疫情控制指揮中心及台北市府防疫政策，預計透過實聯(名)制登錄、入場前量測體溫、自備且全程配戴口罩、手部酒精清潔、保持社交距離與排隊入場等措施確保健康安全。而未戴口罩或體溫超過37.5度C者、過去14天內有國外旅遊史之人士、居家檢疫者、自主健康管理者及居家隔離者，將不得入場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》