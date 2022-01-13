前高層認為微軟應拆分Windows、Office業務 專注於雲端運算發展

過去曾在1985年至1999年於微軟任職，並且先後帶領MS-DOS更新、IE早期開發的前微軟高層Ben Slivka，在近期受訪時認為微軟應該拆分旗下Windows與Office業務，並且專注於當前持續增長的雲端運算業務。

Ben Slivka表示，目前雲端運算業務已經成為微軟主力發展項目，同時在越來越多企業選擇上雲的趨勢下，更使微軟旗下Azure雲端業務蓬勃成長，甚至成為亞馬遜旗下AWS雲端業務最大競爭對手。

而相較過往微軟是以Windows作業系統，以及Office套裝軟體銷售作為主要營運模式，但隨著目前逐漸靠攏雲端業務為主的發展模式，甚至微軟目前也推出採訂閱形式的Windows作業系統與Office服務，顯示此類業務已經不再是微軟主要獲利來源，因此Ben Slivka認為微軟將此類業務拆分，更專注於雲端運算業務發展，將對微軟日後發展更為有利。

在訪談中，Ben Slivka透露過去微軟發展行動業務時，仍受限於原本Windows團隊思維，例如在原本針對手機打造的作業系統仍希望銜接Windows的「開始」按鍵操作理念，因此讓微軟行動業務發展難以有不同突破，即便經歷多次更新、改革，最終仍無法讓微軟在行動業務發展站穩腳步，最終不得不捨棄此塊市場發展。

不過，市場分析看法則認為Windows與Office目前依然是微軟重要業務，其中包含Windows依然是相當多人使用的作業系統，而Office也成為許多人用來處理文書內容的工具，因此在Windows與Office仍佔微軟所有營收約三分之一以上比重，要微軟拆分這些業務顯然仍有難度。

至於微軟方面，目前並未對Ben Slivka相關看法作回應。

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