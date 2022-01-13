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保護軍事機密！瑞士軍隊宣布禁止使用WhatsApp等即時通訊軟體

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
(圖片來源：James Cridland / Flickr)
(圖片來源：James Cridland / Flickr)

據外媒報導，考量到軍事資料的保密性，瑞士軍隊公告禁止軍事人員使用 WhatsApp、Signal、Telegram 和他國公司的其他即時通訊軟體，並指示軍人必須改用瑞士公司開發的Threema App。這項公告是瑞士政府在2021年12月給陸軍高階人員的文件裡公布，理由是美國當局具有瀏覽隱私資料的問題疑慮。

據報導，瑞士官方郵件一開始的內容是寫著「不授權使用其他即時通訊服務」，隨後其中一位發言人向美聯社表示這只是建議，但淡化了這項規定的強度。

圖片及資料來源：The Verge
圖片及資料來源：The Verge

報導指出，以美國公司開發的 WhatsApp 和 Signal 為例，這兩個通訊軟體需遵守美國 Cloud Act 雲端法案規定，這意味著美國政府能要求取得某些資料，即使儲存資料的網路伺服器在其他國家，美國也能要求取得。

反觀 Threema App 不僅是瑞士公司，也沒有伺服器在美國，只需受到瑞士法律約束，不需要擔心其他各國要求 Threema App 提供即時通訊對話資料或內容。

瑞士政府的做法是為了確保軍事資料能夠具有保密性，希望能透過強制使用瑞士國內的通訊軟體讓任何潛在的資訊共享都能受到保護。

圖片及資料來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/197191/，聯合新聞網獲授權轉載。》

瑞士 美國 軍人

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