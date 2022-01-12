瀏海拜拜！iPhone 14 Pro橢圓挖孔模擬圖曝光 網友驚：好像安卓

蘋果（Apple）先前曾傳將在新機iPhone 14系列「改頭換面」，可能會剪掉「瀏海」外觀，將鏡頭隱藏在螢幕下方，但也有流傳將會出現「挖孔螢幕」。國外一名設計師將網路傳聞繪製成新機模擬圖，讓網友看完直呼「好像安卓外觀（Android）」。

國外一名設計師Ian Zelbo日前貼出蘋果傳聞新機iPhone 14 Pro模擬圖，可見已把網友最在意的「瀏海」去掉，改成網路流傳的橢圓或是膠囊形狀之挖孔方式呈現，並把現有的iPhone手機做比對，發現新機可讓螢幕占比增加更多。

國外一名設計師Ian Zelbo設計出蘋果傳聞新機iPhone 14 Pro的模擬圖，可見「瀏海」變成了橢圓形的挖孔螢幕呈現，但引起網友兩極評價。（翻攝自Ian Zelbo推特）

該照貼出後引起網友評價兩極化。有網友說，如果真的是如此，「只好告別安卓，擁抱蘋果新機」、「不管什麼外型，果粉都會購買」；反派立場則不解為何會做成橢圓形挖孔螢幕，除非一次塞入一般鏡頭和廣角鏡頭；另一名網友提到蘋果應該不會這樣做，「因為太像安卓」，至於一名剛買iPhone 13的網友表示，不會因為新機改頭換面再購買，至少會使用iPhone 13兩至三年。

橢圓形的挖孔螢幕其實在安卓手機出現過，像是華為（HUAWEI）旗艦手機「Mate 40 Pro」前置相機為雙開孔設計，可以在多人自拍時自動偵測變成超廣角模式。

除掉「瀏海」外觀也有另一種說法，《快科技》曾報導，iPhone 14系列外觀將有所變化，不會有挖孔螢幕，而是將前鏡頭隱藏在螢幕下方；設計上仍以iPhone 13一樣採直角邊框設計。