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智慧首飾有利健康？廠商專家看法兩極

中央社 / 拉斯維加斯12日綜合外電報導
美國消費電子展。歐新社
美國消費電子展。歐新社

智慧型首飾引發關注，廠商號稱能監控，並進一步促進使用者的健康，但專家憂心過度在意各項數據，恐徒增壓力和成癮風險。

美國消費電子展（Consumer Electronics Show）展出一只閃閃發亮的戒指，這不光是件珠寶，還內建能檢測體溫、呼吸和其他功能的感應器。

新創公司在拉斯維加斯舉行的這場年度科技盛會，力推添加科技元素的首飾，不僅外觀設計迷人，還能偵測配戴者的身體狀況。

設計Circular Ring這款智慧戒指的法國新創公司創辦人柯斯曼（Amaury Kosman）說：「我們想讓個人健康（商品）更為普及。」

儘管許多參展廠商都認同這樣的目標，但有些專家擔心，不斷追蹤行走步數、久坐時間、心律等數據，可能帶給使用者壓力以及成癮風險。

柯斯曼表示，Circular Ring會根據配戴者的活動強度、心律、體溫、血氧和其他數據，打出當日的「能量分數」。

他談到Circular Ring時說：「到了晚上，我們會追蹤使用者睡眠的各個階段，包括花了多久時間入睡、是否符合生理時鐘等。」Circular Ring將於今年稍後上市，售價不到300歐元（約新台幣9594元）。

「早上的時候，它還會震動，在正確時間叫你起床。」

柯斯曼說，在行動裝置安裝應用程式後，就能與Circular Ring同步，應用程式可依Circular Ring蒐集到的資訊，對配戴者的生活方式做出個人化建議，以改善其健康。

拉斯維加斯 睡眠

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