租下奧斯汀最高大樓過半使用空間 Meta將擴大德州辦公團隊
Facebook母公司Meta稍早證實將在德州奧斯汀擴大辦公團隊規模，並且租下位於奧斯汀市中心一座大樓約過半辦公空間。
這座名為Sixth and Guadalupe的大樓總計有66層樓高，每層使用面積約為58.9萬平方英尺 (約5.47萬平方公尺)，預計在2023年正式啟用，而Meta將租下其中33層作為未來辦公室使用。
依照Meta發言人Katherine Shappley表示，10多年前在奧斯汀建立辦公團隊時，當時僅有7人，但目前已經累積超過2000人規模，目前更計畫對外招募超過400名員工，藉此擴大辦公團隊。
除了Meta，日前Tesla已經聲明將把總部遷移至德州奧斯汀，而甲骨文目前也已經將總部從原本加州聖荷西搬遷至德州奧斯汀，至於AMD與三星早已經在奧斯汀進駐許久，另外包含蘋果、Google、Intel等科技業者也陸續在德州擴大團隊規模。
而主要原因，則是在於德州整體居住成本相對較低，同時在電力等使用費用也相對較低，因此近年來持續吸引不少科技業者進駐，導致過去不少科技業者、新創團隊經常選擇的加州不再成為首選，甚至這一兩年因為新型冠狀病毒疫情影響，使得遠距工作逐漸成為市場主流，因此更加速許多業者遠離加州，轉向其他居住成本相對較低的地方設立總部。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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