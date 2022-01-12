Gogoro Network拚今年目標 電池交換站總站數拚超越加油站

繼先前推出「自由省」電池資費方案，並且強調將提供更好電池交換使用體驗後，Gogoro Network在去年宣布取得中油2021電池交換站標案全數站點，並且在後續完成擴展武嶺、阿里山等熱門景點換電需求，甚至也與晟明科技合作將GoStation電池應用在智慧停車柱，並且與義電智慧能源攜手推動虛擬電廠應用，藉此協助台灣能源轉型。

在今日 (1/11)活動中，Gogoro Network更預告將在2022年內讓全台GoStation電池交換站站點總數超越加油站，並且配合與PBGN合作夥伴共同使換電車款選擇持續增加，藉此讓電動機車市場穩定成長。

依照Gogoro產品長彭明義表示，目前Gogoro Network已經在全台設置2215座GoStation電池交換站，整體電池交換流通數達到93萬8045顆，相比去年同期增加24.4%，其中第三代電池佔比更是超過54.9%，總數達51萬4907顆，相比去年增加達56.5%。

▲Gogoro Network

▲從整體電池流通情況來看，第三代電池已經佔半數以上

▲目前每日電池交換供給，已經可以滿足多數電池交換需求

▲透過Gogoro app即可知曉鄰近滿電電池分布狀態

雖然2019年的電動機車領牌量比例從18.7%降到10%以下，但在2021年則是回升至11.6%，同時相比整體機車銷售表現因疫情影響下滑超過22%，電動機車的下滑比例僅為5.2%，甚至若僅看去年下半年的數字的話，實際上成長幅度還超過2019年，尤其在2021年12月的PBGN領牌量更累積達30.7%，創下歷史新高。

而目前全台GoStation電池交換站總數已達2215座，電池用戶人數也累積超過45萬3300人，而全台電池交換站更已經遍及全台，讓使用者能騎乘電動機車環島，同時在都會地區更持續提高滿電電池交換比例，讓使用者能更容易換到滿電電池，或是至少能換到足夠電量電池。

▲目前全台GoStation電池交換站建置與實際使用狀況

▲目前全台Super GoStation電池交換站建置與實際使用狀況

▲去年的建置成果，雖然在Supwer GoStation戰數未能達標，但其他目標都有達成，甚至超過原本預期數量

另外，隨著去年宣布開通中橫7-ELEVEN見晴園店等站，並且擴展阿里山路線，Gogoro Network總經理潘璟倫表示，目前騎乘Gogoro車款，或是PBGN合作車款環島、登上武嶺等地已經不是難事，甚至接下來持續擴展加油站、便利商店與量販通路站點，將能讓使用者更方便隨時換電，讓車輛動力無後顧之憂。

至於在車款選擇方面，除了Gogoro仍持續更新旗下車款，包含YAMAHA、宏佳騰、台鈴、中華二輪 (e-Moving)、PGO、威剛旗下威速登等PBGN合作業者現行累積39款PBGN車款，未來預期將能讓使用者有更多選擇，例如YAMAHA近期已經在信義區與華山園區預告新款車輛，而威速登推出採4組電池驅動的商用車款，以及宏佳騰推出的三輪車款，更呈現PBGN合作車款更多應用可能性。

▲Gogoro目前與YAMAHA、宏佳騰、台鈴、中華二輪 (e-Moving)、PGO、威剛旗下威速登等業者合作，現行累積推出39款PBGN車款

除了在車輛應用，Gogoro Network目前與晟明科技合作應用GoStation電池的智慧停車柱，以及運用GoStation充電、放電特性打造虛擬電廠的義電智慧能源，更是展示未來Gogoro Network多元應用可能性，甚至晟明科技更預告旗下智慧停車柱除了可透過GoStation電池運作，未來將加入支援各類行動支付服務，讓使用者能在取車時就近付款，無須另外透過其他方式繳費，並且實現無紙化停車管理模式。

▲與晟明科技合作應用GoStation電池的智慧停車柱

▲與晟明科技合作應用GoStation電池的智慧停車柱

▲與義電智慧能源合作，運用GoStation充電、放電特性打造虛擬電廠

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》