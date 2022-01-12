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美聯社進攻NFT市場 可一窺獲得普立茲獎的新聞報導、照片
美聯社 (The Associated Press,AP)稍早宣布將進軍NFT市場，預計將過去超過100年珍藏新聞照片以NFT形式公開販售，其中更包含不少獲得普立茲獎的經典新聞照片。
實際上，這並非美聯社首次嘗試NFT應用，早在去年10月就曾以NFT形式在幣安鏈上販售內容，而此次則是與區塊鏈技術業者Xooa合作，透過相對環保的以太坊側鏈Polygon發行NFT內容。
而這些NFT內容將以美聯社過去珍藏新聞照片內容為主，其中除了照片內容之外，還包含照片實際拍攝時間、地點，以及攝影師等細節。
首波NFT內容將會在美國當地時間1月31日發行，預計以每隔兩週為週期釋出新上架內容，除了可讓一般人購買，更開放透過二級市場進行轉售，讓這些NFT內容能有更大流通彈性。至於透過二級市場轉售時，每次都會將轉售費用的10%比例回饋給美聯社與Xooa，藉此支撐美聯社持續產出真實且公正的新聞報導內容。
除了美聯社，包含時代雜誌 (TIME)、紐約時報、QUARTZ，以及Getty Images均有意發行NFT內容，藉此讓旗下新聞報導、照片能以數位形式轉售，而新加坡的端傳媒，以及由端傳媒的前總編張潔平於2018年創立Matters，還有台灣的方格子 (vocus)也都提出以NFT形式銷售內容的計畫。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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