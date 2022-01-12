Intel公布人事異動 原客戶端運算事業部總監Gregory Byant即將離職

Intel稍早公布新人事異動，確定客戶端運算事業部總監將由執行副總裁Michelle Johnston Holthaus接任，並且接手原本Gregory Byant負責業務，而Gregory Byant則確定會在今年1月底從Intel離開。

Michelle Johnston Holthaus於1996年加入Intel，曾經擔任代理商產品、PC客戶端產品、通路產品管理業務，並且從2017年起負責銷售市場與通訊事業部總監。在此次人事異動公布後，Michelle Johnston Holthaus將接手原本由Gregory Byant負責的客戶端運算事業部總監所有職務。

而Gregory Byant則是在1992年加入Intel，曾經擔任Intel亞太地區及日本業務總監，之後則是擔任客戶端運算事業部總監，並且先後推動vPro與EVO品牌，同時推動新款消費性處理器產品，近期則是對外宣布推出第12代Core系列筆電處理器。

依照Intel說明，Gregory Byant將會在今年1月底離開，並且尋求全新個人發展機會。

除了宣布客戶端運算事業部總監負責人變動，Intel也宣布由執行副總裁David Zinsner擔任公司新任財務長。

▲Michelle Johnston Holthaus

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