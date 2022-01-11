Take-Two Interactive宣布以127億美元收購Zynga 擴展手機遊戲市場

擁有2K及Rockstar Games的Take-Two Interactive (Take 2或T2)宣布，將以127億美元價格收購於2007年6月成立、總部位於加州舊金山的社群互動遊戲業者Zynga。

依照Take-Two Interactive說明，將以每股3.5美元價格現金，搭配現值6.36美元價格股票，收購Zynga所有在外發行股票，亦即以每股總計9.86美元價格進行收購。而在此筆交易中，Take-Two Interactive預期將能帶來1億美元的成本效益。

目前Take-Two Interactive旗下2K及Rockstar Games分別持有《俠盜獵車手》、《碧血狂殺》、《NBA 2K》、《生化奇兵》、《文明帝國》、《四海兄弟》等系列作品，而Zynga旗下則擁有《Zynga Poker》、《FarmVille》、《Empires & Puzzles》、《Harry Potter: Puzzles & Spells》等與線上社群互動結合的遊戲作品，因此Take-Two Interactive預期收購Zynga將能擴展全新遊戲市場，並且強化手機遊戲市場布局優勢。

而合併之後，Strauss Zelnick依然將擔任Take-Two Interactive董事長暨執行長，原本負責帶領Zynga發展的Frank Gibeau，以及Zynga發行總裁Bernard Kim則將負責帶領Take-Two Interactive旗下行動遊戲內容，同時也將負責Zynga及T2 Mobile Games合併事宜。

此外，在此次收購之後，Zynga品牌依然會維持保留，並且作為未來手機遊戲使用品牌。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》