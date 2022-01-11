PayPal app編碼內容暗示將打造名為PayPal Coin的加密貨幣服務

開發者Steve Moser稍早於iPhone上的PayPal app編碼內容中，發現名為PayPal Coin的名稱與相關圖像，似乎顯示PayPal將發行自有加密貨幣，並且將以美元為基礎。

而PayPal發言人後續說明，這些編碼內容源自內部針對區塊鏈、加密貨幣項目進行的黑色松活動，但不一定會是日後正式提供使用產品。

在此之前，PayPal就已經表態支持加密貨幣應用發展，同時也在去年於英國地區提供加密貨幣服務平台，允許消費者透過此平台購買、銷售或持有加密貨幣，藉此在國際市場擴展其加密貨幣服務。

不過，PayPal曾表態說明本身不會購買、持有加密貨幣，主要會以推動投資相關交易機制服務發展為重。

但從此次說明顯示，PayPal實際上也考慮自行發行加密貨幣，而實際名稱可能不會是PayPal Coin。至於日後若確定發行自有加密貨幣，PayPal也說明將會與相關監管機構密切合作。

先前受訪時，PayPal加密及數位貨幣資深副總裁Jose Fernandez da Ponte便曾透露內部正在思考加密貨幣應用可能性，若未來PayPal發行自有加密貨幣，目標將會放在可對應大規模、普及化的交易使用需求，並且確保其使用安全性。

(圖／擷自開發者Steve Moser個人頁面)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》