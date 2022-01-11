4G網路轉Wi-Fi 方便隨處使用的TP-Link Deco X20-4G動手玩

雖然目前隨身上網方式很多，例如透過手機分享網路給筆電，或是藉由行動分享器將SIM卡網路資源轉換成Wi-Fi訊號，讓更多連網裝置使用，但是如果像筆者偶而會在其他地方待上幾天，同時又要讓多款裝置連接上網時，透過TP-Link Deco X20-4G無線路由器搭配SIM卡訊號，或許會是更方便的作法。

透過手機將網路訊號分享給筆電使用，應該是許多人會選擇使用方式，但手機同時可分享裝置數量有限，加上長時間透過手機分享網路訊號，除了需要經常性將手機連接充電，時間久了對手機也會有一定影響。而若是透過行動分享器的話，其實也會有類似情況，尤其長時間充放電情況下，行動分享器內建電池可能很快就會產生過充膨脹等問題。

因此，如果像筆者近期偶而會在不同地方待上幾天，同時會有工作、娛樂等大量上網使用需求，卻又不想透過額外申辦一組家用光纖寬頻等方式解決上網問題的話，透過TP-Link Deco X20-4G無線路由器，並且搭配目前在台灣相對容易取得的4G網路吃到飽電信服務方案，雖然整體網路傳輸速度仍不比家用光纖寬頻表現，但也足夠對應一般上網使用需求。

▲本身採內藏天線、圓柱狀機身設計

▲主要散熱孔位於上方，天線元件也內藏於此

▲透過一般變壓器供電運作

其中，TP-Link Deco X20-4G無線路由器對應4G LTE Cat.6連接規格，並且對應傳輸速率可達1800Mbps的Wi-Fi 6訊號覆蓋表現，分別提供介於1.8Gbps-1202Mbps之間傳輸速率的5GHz連接頻段，以及提供574Mbps傳輸速率表現的2.4GHz連接頻段，透過雙Wi-Fi連接模式對應不同使用需求，例如可透過傳輸頻寬較高的5GHz頻段對應更穩定的影音內容使用，而2.4GHz連接頻段則可透過較遠傳輸距離對應更穩定連接使用模式。

雖然透過SIM卡連接上網並非TP-Link Deco X20-4G無線路由器主要使用模式，本身也提供網路集線器功能，但是透過SIM卡連接上網卻能作為此款無線路由器備援使用模式，例如在家中光纖寬頻連網資源中斷，或是臨時要改變上網使用地點情況，將能讓使用者有更彈性使用體驗。

▲本身具備三組RJ-45網路孔集線功能

▲當天線收訊不佳時，可以透過上方連接孔安裝延伸天線，藉此增加訊號傳遞效果

▲SIM卡安裝位置則是位於下方，另外底部也具備被動式散熱孔設計，而狀態燈號同樣位於下方位置

此外，TP-Link Deco X20-4G無線路由器額外提供TP-Link HomeShield功能，將能即時針對物聯網裝置提供連接保護，而家長也能藉此管理小孩上網時間，或是檢視家中上網整體狀況。而TP-Link Deco X20-4G無線路由器本身也支援Mesh連接模式，可透過更多台TP-Link Deco X20-4G無線路由器擴展家中網路訊號覆蓋範圍，最多可讓150組以上裝置同時連接上網。

其他功能部分，則包含支援透過亞馬遜Alexa數位助理服務控制連接功能，或是透過專屬Deco app快速設定安裝，並且管理連接設備、最佳化網路連接狀態，以及設定訪客使用連接網路等。

▲透過Deco app確認當前網路訊號狀態，以及連接使用情況，另外也能透過TP-Link HomeShield功能管理小孩上網時間，或是確認居家網路安全狀態等

小結

確實目前在台灣的行動上網的選擇相當多，最簡單方式就是透過手機分享上網資源，或是將SIM卡透過行動分享器轉換成Wi-Fi訊號。不過，像筆者偶而會在不同地點居住幾天，卻不想一直透過手機分享網路訊號的話，藉由像是TP-Link Deco X20-4G無線路由器這樣可透過SIM卡作為上網方式的選擇，顯然會是更方便的作法。

另一方面，透過TP-Link Deco X20-4G無線路由器作為居家網路連接資源分配的話，更可在主要上網使用的光纖寬頻網路服務中斷時，作為備援網路使用，甚至對於本身僅有不算高的網路寬頻使用需求，卻不想綁約在固定地點使用寬頻網路服務的話，藉由TP-Link Deco X20-4G無線路由器建構居家上網方式，更可省去搬家時必須花費時間變更寬頻上網使用地點的麻煩。

但是透過SIM卡方式上網自然也有缺點，例如當鄰近使用相同電信服務的人數較高時，網路速度可能就會因此下降，甚至所處地點收訊不佳時，同樣也會影響上網速度與穩定性表現。不過，具備更彈性使用模式，以及隨時可改變上網使用地點等特性，卻是此類上網方式的優點。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》