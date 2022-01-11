傳三星將在2月8日舉辦Unpacked 2022 預計揭曉Galaxy S22系列

相關消息指稱，三星可能選在2月8日作為Unpacked 2022活動舉辦日期，預計揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。

依照Digital Daily網站取得三星內部消息指稱，今年度的Unpacked 2022活動將選在2月8日舉辦，同時最快會在1月底以前寄送活動邀請。

另一方面，相關消息更指出即將揭曉的Galaxy S22系列將會在2月8日當天發表後開放預購，實際上市時間則預期會在2月24日，同時預期會在接下來的MWC 2022展期間公布更多Galaxy系列裝置應用生態。

在先前說法中，Galaxy S22系列將延續Galaxy S21採四款機種設計，其中最高階的Galaxy S22 Ultra將沿用Galaxy Note系列設計，並且將使S Pen可直接收納進機身，同時也讓書寫筆觸延遲情況大幅縮減。

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