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報導指蘋果混合實境裝置 傾向做為日常生活輔助應用

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指稱蘋果最快會在今年底之前公布旗下首款混合實境裝置，並且將聚焦在擴增實境與虛擬實境等短時間使用體驗，但不會特別強調跨足元宇宙 (metaverse)應用發展。

雖然目前Meta、NVIDIA、微軟、Google均強調未來在元宇宙應用發展布局想法，但蘋果立場顯然不希望與當前的元宇宙應用發展有所關連，反而更傾向作為日常生活上的輔助應用，並非希望讓使用者跳脫「真實生活」。

依照彭博新聞記者Mark Gurman取得說法，蘋果過去確實曾想像元宇宙應用模式，但目前卻與其他業者採取截然不同態度，將讓使用者持續維持在真實生活的使用體驗，並且讓混合實境裝置作為使用者生活輔助設備，同時不會鎖定讓使用者長時間配戴的設計方案。

相較其他業者希望讓使用者更沉浸在不同元宇宙環境應用，蘋果的設計更傾向以虛擬視覺技術作為輔助，讓使用者能更方便取得各類資訊，以及互動體驗。

蘋果預期最快會在今年底公布手款混合實境裝置，但初期將鎖定專業及特定市場使用需求，而非讓一般消費者選購使用，單眼最高可對應8K解析度視覺感受，並且透過12組inside out設計的鏡頭進行定位，建議售價則可能介於1000美元至3000美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

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