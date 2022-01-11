中國版「羅布樂思」服務終止 Roblox：測試告一段落

近期因為元宇宙應用概念而快速走紅的Roblox，去年在中國市場以「羅布樂思」名稱上線營運之後，稍早卻傳出服務終止消息，但依照Roblox回應強調只是暫時的作法，卻也未透露預計何時恢復營運。

在稍早回應說明中，Roblox表示中國地區的「羅布樂思」測試告一階段，原本玩家建立內容將隨著伺服器關閉而刪除。此外，針對先前已經付費的玩家，Roblox則表示會提供鑲對應的補償措施。

不過，不少玩家表示先前使用內容並未有「測試」的描述，同時若是以測試版本提供使用，理論上也不會開放玩家付費使用，更遑論許多遊戲在測試結束後，通常會以不刪檔直接移轉至正式版本吸引玩家繼續遊玩，因此Roblox所給予回覆顯然難以說服玩家。

但不少玩家猜測，有可能是當時在中國市場推行的「羅布樂思」，未依照規定取得中國境內遊戲版號有關，另一方面也可能因為針對使用者個人隱私內容重新調整有關，或是在內容部分必須重新調整才能符合中國市場使用規定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》