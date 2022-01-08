直擊元宇宙熱潮! MSI全新電競、創作筆電搶先登台

元宇宙（Metaverse）的熱潮從去年開始席捲全球，為滿足創建與探索元宇宙蓬勃發展的需求，全球電腦領導品牌MSI微星科技(2377)繼5日舉辦MSI Gameverse全球線上發表會大秀創新實力後，6日又在西門町舉行全新系列筆電發表會，推出全系列為元宇宙打造的Meta-Ready高效能筆電，不僅外型、規格全面升級，還發布最新獨家研發的高效散熱技術，將筆電效能推升至全新境界！

MSI全新系列筆電發表會，推出全系列為元宇宙打造的Meta-Ready高效能筆電。 圖／微星科技 提供

此次MSI以「通往元宇宙的鑰匙」來形容全新 Meta-Ready 的高效能筆電，微星科技筆電產品經理Jack指出，這次全新機種包含Creator Z17、Creator Z16P，以及Stealth GS77等，都是全新的機身設計，像是Stealth GS77有許多特色，例如使用了相變式液態散熱金屬片，觸控板面積增加50%與加大8%的按鍵設計，能帶來更流暢的使用體驗，還有採用世界知名音響大廠Dynaudio打造的六揚聲器音響系統，包含兩對中低音和一對高音揚聲器，提供更分明立體的聲音效果等功能，都是商務人士或遊戲玩家的好夥伴。

Stealth GS77使用相變式液態散熱金屬片，觸控板面積增加50%與加大8%的按鍵設計，能帶來更流暢的使用體驗。 圖／微星科技 提供

MSI最新獨家研發的「相變式液態金屬散熱技術」，可大幅提升熱傳導效率，運用這項創新的散熱技術，能增加處理器高達10%的整體效能，將筆電效能推升至全新境界，例如搭載Intel Core i9處理器的旗艦電競機皇Raider GE以及商務與電競完美兼具，榮獲2022年CES創新獎的Stealth GS77系列都應用此技術，不只電競機款搶眼，全新創作者系列筆電，更帶來全新風貌。

MSI為Intel® Core™ i9 處理器推出全新獨家的相變式液態金屬散熱技術。 圖／微星科技 提供

MSI於2020年推出的旗艦款創作者筆電 Creator Z16獲得專業創作者的好評，現在也正式再推出進階版本Creator Z16P。採用MSI獨家研發的「均溫板散熱設計」，相較於前一代產品，Creator Z16P的散熱面積加大76%，能大幅增加散熱氣流，達到60%的效能提升；Creator Z17則融合圓弧與流線元素採用CNC一體成形的鋁合金材質打造纖薄機身，極具質感的月光灰色調完美展現風格品味，並搭配16:10黃金比例面板能帶來更充足的視覺空間，精湛工藝與現代科技結合，完美詮釋科技美學的理念，另外配備原尺寸的UHS Expres讀卡槽，並搭配專屬的MSI Pen，是全球首款支援觸控筆的17吋筆電。

為創作者量身打造的全新Creator Z17和Creator Z16P。 圖／微星科技 提供

色彩精準度是內容創作的關鍵，Creator Z17和Creator Z16P 皆採用MSI獨創的True Pixel 技術，包括符合 100% DCI-P3色域範圍，搭配獨家 True Color技術於出廠前進行色彩校正，可達到Delta E<2的極度準確數值。此外，為了提升效率，全新創作者系列筆電最高搭載第12代Intel ® Core™ i9系列處理器與NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti 筆記型電腦GPU，同樣是為創作與探索元宇宙打造的Meta-Ready筆電。

微星科技筆電產品經理Jack指出，這次在台灣搶先亮相的 CES 2022 主打新品包括 Raider GE、Stealth GS 77、Stealth GS 66、Stealth 15M、VECTOR GP、CROSSHAIR 15、KATANA GF等多款電競筆電，以及 Creator Z17、Z16P、Creato M16 等三款創作者筆電。

多款新機在台搶先亮相，月底會開放預購，早鳥活動期間將會享有獨家優惠。 圖／微星科技 提供

Jack也表示，微星機款在全球超過200個國家進行700個以上的評測，獲得超過160間媒體的好評，為了迎合全球用戶期待，全新搭載第12代intelCore處理器的MSI電競筆電與創作者產品，預計在1月24日起開放預購，早鳥活動期間將會享有獨家優惠。

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