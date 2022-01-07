NFT市場夯！傳連鎖遊戲銷售業者GameStop也將進軍
美國大型遊戲、消費性電子產品及無線服務連鎖通路業者GameStop，將成立一個專門投入NFT (非同質化代幣)市場發展的部門，並且將對外建立加密貨幣合作關係。
目前GameStop已經啟用NFT相關網站，但目前僅對外開放招募創作者，尚未正式上線開放交易。
在此之前，市場就曾在去年5月傳出GameStop即將進軍NFT市場消息，並且在去年10月陸續刊登職缺，計畫招募熟稔Web 3.0技術，以及NFT相關技術的技術人員與產品銷售人員，而相關消息更指稱GameStop的NFT交易平台最快會在今年底以前上線，將使一般人在此平台交易遊戲相關NFT內容。
為了進一步推動NFT市場，GameStop更計畫在近期內與至少兩家加密貨幣技術業者合作，透過區塊鏈技術強化NFT內容發展，其中包含將採用基於ZKRollup技術的Layer 2解決方案，亦即路印協議3.6方式進行合作。
不過，GameStop並未對相關傳聞作回應。
目前越來越多遊戲市場看重NFT市場佈局，不僅Square Enix透露今年開始將以NFT、去中心化形式發展遊戲市場，而KONAMI稍早也宣布將推出以經典遊戲《惡魔城》系列打造的NFT內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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