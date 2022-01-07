Intel搶人才！挖走蘋果M1架構設計技術總監

過去曾在蘋果任職期間擔任Mac系統架構總監，同時也曾負責M1處理器架構設計的Jeff Wilcox，稍早在個人LinkedIn頁面證實已經離開蘋果，並且將以院士身分(Fellow)加入Intel，同時也將接手設計工程部門技術總監職務，負責推動Intel消費客戶端的系統單晶片 (SoC)架構設計。

雖然這不是Intel第一次向蘋果挖角技術人才，但在目前蘋果捨棄使用Intel處理器，將全面轉型以Arm架構打造的Apple Silicon處理器情況下，挖走曾經負責M1處理器的設計人員，對於Intel顯然會有利許多。

而其實Jeff Wilcox在2010年至2013年間也曾在Intel擔任晶片設計師，因此也算是重新回歸Intel，甚至加上具備M1處理器，乃至於後續推出的M1 Pro及M1 Max處理器設計經驗，對於Intel而言應該是不可或缺人才。

在Jeff Wilcox重新加入Intel處理器設計陣容後，或許接下來將能預期新款Intel處理器將能在運算效能與電力損耗取得更好平衡，甚至可以讓處理器有更好的全方位表現。

而近期蘋果為了避免外部業者持續挖角技術人才，因此透過發放高額獎金方式避免技術人員持續被挖角，發放紅利配股金額約介於5萬美元至18萬美元之間。

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