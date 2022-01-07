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小米手機涉資安審查？國際資訊網站實測：看來可怕，但事實並非如此

聯合線上 / 張念慈

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）日前點名，知名品牌小米的Mi 10T 5G手機會「檢查政治敏感詞」，遭到台灣小米嚴正否認，強調「從來沒有、將來也不會」，到底誰說的是真的？其實早在去年，在全球擁有500萬使用者的行動軟體開發社群XDA就實測發現「看來可怕，但事實並非如此。」

圖／小米提供
圖／小米提供

ＮＣＣ指出，去年10月委請電信技術中心ＴＴＣ檢測小米同款手機，結果發現其內建7個應用軟體會從伺服器比對檔案，針對包括「自由西藏」、「臺灣獨立」、「香港獨立媒體」、「六四事件」、「胡錦濤」、「蔡英文」、「民進黨」等兩千多筆詞彙，具有阻絕連網或將使用者瀏覽資訊回傳疑慮。

小米發聲明強調，「從來沒有，將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人行為，例如搜尋、打電話、瀏覽網頁或使用第三方通訊軟體。」

小米表示，該比對檔案是用來管理廣告商在小米自有App中推送的付費內容，比如免除色情、暴力、仇恨言論、以及可能冒犯當地使用者的資訊，「這一做法在智慧手機與臉書、谷歌等社群網站規範管理，是很常見的做法與規範」。

到底小米手機，是否涉及資安疑慮？這樣的規範做法，真的是常見合理的嗎？事實上，去年9月就曾經有過討論。當時立陶宛國家資訊安全局(NCSC)曾指控，小米手機會自動下載一款名為「MiAdBlacklistConfig」的檔案，其中包含449個敏感詞彙，範圍涉及政治人物頭銜、人名、宗教或政治團體名稱及社會運動名稱等。

NCSC指控，當「MiAdBlacklistConfig」認定所顯示內容含這些敏感詞彙時，就會封鎖整個內容，對資訊自由流通產生重大威脅。當時，國際資訊論壇XDA Develpoers就曾以「看來可怕，但並非如此」為題說明背後邏輯。

XDA釋疑，指MiAdBlacklistConfig檔案，是來管理廣告商於小米自有APP中推送的付費廣告內容，以保護使用者免受比如色情、暴力、仇恨言論、及可能冒犯當地使用者的資訊。這一做法在智慧型手機與社群網站規範管理是很常見的做法與規範。

XDA也以該款手機進行實測，發現在「Mi Video」這款APP中確實有找到「MiAdBlacklistConfig」這個檔案，裡面也確實有很多關於宗教、政治團體或社會運動的名稱，但也有包含非常多「其他的」名詞，且「MiAdBlacklistConfig」檔案中包含的字詞數量，也遠比立陶宛NCSC所指稱的449個為多，大約有2210個；其中絕大多數是性愛、色情及其他智慧型手機廠牌的名稱。

而關於政治敏感詞彙中，雖然有出現西藏、香港等詞，但同時也包含了中國、中國共產黨等不算敏感的詞彙。相比於中國或中國共產黨，敏感性更高的一些中國官員名字出現的頻率更低；如果「MiAdBlacklistConfig」真的是一份幫助中共當局封鎖網站內容的黑名單，那麼關於中國的字詞都不應出現在這份名單上才對。

再者，依據XDA實測發現，小米的漢語拼音「Xiaomi」也在這分名單中，如果「MiAdBlacklistConfig」真的用以審查敏感字詞並封鎖內容，小米幹嘛封鎖自己？

圖片來源／國際資訊論壇XDA
圖片來源／國際資訊論壇XDA

圖片來源／國際資訊論壇XDA
圖片來源／國際資訊論壇XDA

再進一步分析程式碼，XDA發現，這些詞彙是用來過濾廣告的；事實上，小米在2019年以前幾乎對於廣告內容沒有管制，導致一些含有色情內容或粗俗字眼的廣告，也會不受限制地出現在用戶的推播訊息中，長期以來為使用者詬病。

當然，這項技術確實有可能被不當應用在侵犯用戶隱私權的目的上，但問題是，現在就是找不到小米有任何把這項技術用在此一不當用途上的證據；再加上小米與中國共產黨的關係不若華為深厚，美國也沒有將小米列為「中國共產黨軍事組織」的名單上，所以至少就現階段而言，完全沒有必要擔心自己的資料外洩或已被中國政府監控。

XDA Developers是在全球擁有500萬使用者的行動軟體開發社群，該網站的主要目的是討論和開發的Android、Windows Phone、Windows Mobile、WebOS、Firefox OS等手機系統，也可用於平板電腦和許多其他裝置。

XDA相關查核文章連結https://www.xda-developers.com/xiaomi-secret-blacklist-explained/amp

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